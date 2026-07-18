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बरेली में छह दिन बाद कब्र से निकाला गया महिला का शव, जानिए पुलिस ने ऐसा क्यों किया?

महिला के मायके पक्ष ने मौत को संदिग्ध बताते हुए जहर देकर हत्या करने और बिना सूचना दिए जल्दबाजी में दफनाने का आरोप लगाया है.

कब्र से निकाला गया महिला का शव.
कब्र से निकाला गया महिला का शव. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 6:07 PM IST

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बरेली : बहेड़ी नगर में छह दिन पहले दफनाई गई एक 50 वर्षीय महिला का शव शनिवार को प्रशासनिक निगरानी में कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. महिला के मायके पक्ष ने मौत को संदिग्ध बताते हुए जहर देकर हत्या करने और बिना सूचना दिए जल्दबाजी में दफनाने का आरोप लगाया है.

बहेड़ी कस्बे के मोहल्ला बाजार निवासी मोहम्मद ताहिर की पत्नी तबस्सुम (50) की 12 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. परिजनों ने उसी दिन शव को स्थानीय कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया. मृतका का मायका उत्तराखंड के हल्द्वानी में है.

मायके पक्ष का आरोप है कि उन्हें न तो मौत की सूचना दी गई और न ही अंतिम संस्कार में शामिल होने का अवसर मिला. 16 जुलाई को मृतका के भाई जहीम इलियास ने जिलाधिकारी बरेली से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उनकी बहन को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से जल्दबाजी में शव दफना दिया गया.

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एसएसपी अनुराग आर्य को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. एसएसपी के आदेश पर शनिवार को बहेड़ी पुलिस, नायब तहसीलदार की मौजूदगी और भारी पुलिस बल के साथ कब्रिस्तान पहुंची. प्रशासन की निगरानी में कब्र की खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया. पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.

मृतका अपने पीछे पति, दो विवाहित बेटियां, एक विवाहित बेटा उबैस, बहू और अन्य परिजनों को छोड़ गई हैं. बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने मायके पक्ष की शिकायत के आधार पर ससुराल पक्ष से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है.

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