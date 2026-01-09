ETV Bharat / state

दुमका में वकील की पत्नी का बाथरूम में जला शव बरामद, पति ने बताया आत्महत्या

दुमका: दुमका कोर्ट के एक सीनियर अधिवक्ता संजीव कुमार गोराई की 53 वर्षीय पत्नी नमिता गोराई का बाथरूम से जला शव बरामद किया गया है. इस मामले में महिला के पति का कहना है कि बीमारी से परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली. पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है.

दरवाजा तोड़कर निकाली गई डेडबॉडी

दरअसल अधिवक्ता संजीव कुमार का मकान दुधानी-रसिकपुर बाईपास रोड पर स्थित बगनोचा मोहल्ले में है. गुरुवार की दोपहर लगभग तीन बजे वह कोर्ट में थे. घर में अधिवक्ता की बूढ़ी मां और उनकी पत्नी नमिता गोराई थी. साथ में एक छोटा भाई भी रहता था, पर वह किसी काम के सिलसिले से बाजार गया था. घटना के संबंध में वकील का कहना है कि घर से निकलने से पहले पत्नी ने नाश्ता बनाकर उन्हें दिया था.

दोपहर में जब छोटा भाई घर आया तो पता चला कि भाभी बाथरूम गई हुई हैं और काफी देर हो जाने के बाद भी नहीं निकली हैं तो उसको संदेह हुआ. बाहर जलने की बदबू भी आ रही थी. संजीव के छोटे भाई ने बताया कि जब बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि भाभी पूरी तरह से जली हुई हैं. उनकी मौत भी हो चुकी है. यह देख उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुट गए.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव