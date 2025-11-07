ETV Bharat / state

लखनऊ में सड़क किनारे मिली महिला की लाश, चादर में लिपटा था शव, शरीर पर थी सिर्फ कुर्ती

लखनऊ : जानकीपुरम थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की. लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी. महिला सिर्फ कुर्ती पहने थी और शव चादर में लिपटा था. चेहरे को भी बिगाड़ने की कोशिश की गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है. ग्रामीणों में चर्चा है कि किसी ने हत्या कर गांव के बाहर शव फेंक दिया है.

महिला की उम्र 30 के करीब : पुलिस उपायुक्त उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया, शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि जानकीपुरम थाने में अजनहरकलां से गोहनकलां जाने वाले मार्ग पर अज्ञात महिला के शव पड़ा है. पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा सड़क किनारे चादर में लिपटा महिला का शव पड़ा था. महिला की उम्र 30 वर्ष के करीब है. फोरेसिंक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए.

आस-पास के थानों में दी गई सूचना : स्थानीय लोगों से शव की शिनाख्त कराई गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका. शव को मोर्चरी भेजा गया है. शव की शिनाख्त के लिए आस-पास के थानों व अन्य जिलों में गुमशुदगी में दर्ज मामलों की जांच कराई जा रही है. प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि महिला की हत्या कहीं और की गई, इसके बाद शव को गांव के बाहर फेंका गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.