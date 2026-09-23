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रिंग रोड के पास मिला महिला का शव, पत्थर से सिर कुचलकर हत्या, परिजनों ने जताई दुष्कर्म की आशंका

जयपुर: राजधानी जयपुर में बुधवार को रिंग रोड के पास एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस को तड़के घटना के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. महिला के सिर पर पत्थर से हमला कर मौत के घाट उतारा गया. हत्या से पहले दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य भी इकट्ठा करवाए. यह घटना सांगानेर सदर थाना इलाके में रिंग रोड के पास की है.

परिजनों ने जताई दुष्कर्म की आशंका: सांगानेर सदर थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया, रिंग रोड पर बुधवार तड़के सड़क किनारे महिला का शव मिलने की जानकारी मिली थी. महिला की पहचान की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया. प्रारंभिक तौर पर पत्थर से सिर पर हमला कर महिला की हत्या करने की बात सामने आई है. हत्या से पहले परिजनों ने दुष्कर्म की भी आशंका जताई है. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.

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परिजनों और ग्रामीणों का प्रदर्शन: महिला की हत्या के बाद परिजन और ग्रामीणों में गुस्सा है. परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर घटना को अंजाम देने वालों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है. परिजनों का आरोप है कि पत्थर से सिर पर हमला कर वारदात को अंजाम दिया गया. परिजनों ने हत्या से पहले दुष्कर्म की भी आशंका जताई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की जांच रिपोर्ट के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी.