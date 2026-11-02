कालकाजी इलाके में कमरे के अंदर मिला महिला का शव, तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके के गोविंदपुरी एक्सटेंशन में बंद मकान की तीसरी मंजिल से मिला महिला का सव,जांच में जुटी पुलिस
Published : November 2, 2026 at 9:30 AM IST
नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके के गोविंदपुरी एक्सटेंशन में एक बंद मकान की तीसरी मंजिल से 45 वर्षीय महिला का सड़ा-गला शव बरामद हुआ है. वहीं इसकी सूचना मकान से लगातार आ रहे दुर्गंध के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को दी है. मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय सोना के रूप में हुई है.यह मकान पिछले 8 से 10 दिनों से बंद था. जब घर के अंदर से तेज दुर्गंध (बदबू) आने लगी, तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना तुरंत कालकाजी थाना पुलिस को दी.
वही इस इस घटना के बाद पुलिस टीम, दमलक विभाग और क्राइम टीम के साथ मौके पर पहुंची और बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई. इस पूरी कार्रवाई की पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी भी कराई गई है. वह इस पूरे मामले पर साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि शुरुआती जांच और मौके के हालातों को देखकर पता चलता है कि घर में किसी के जबरन घुसने या किसी भी तरह की गड़बड़ी के कोई संकेत नहीं मिले हैं.
प्रथम दृष्टया इसे एक प्राकृतिक मौत माना जा रहा है. आशंका है कि महिला की मौत करीब 10 दिन पहले हो चुकी थी.मृतका सोना गोविंदपुरी एक्सटेंशन की गली नंबर-9 में तीसरी मंजिल पर अकेली रहती थी. उसके माता-पिता और दो भाइयों की पहले ही मौत हो चुकी है. उसे अपने पिता की सैन्य पेंशन मिलती थी, जिससे उसका गुजारा चल रहा था. उसकी एक मात्र जीवित बहन कोलकाता में रहती है, जिससे पुलिस संपर्क साधने की कोशिश कर रही है.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एम्स (AIIMS) के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत की सटीक वजह साफ हो सके. फिलहाल मामले की जांच जारी है。
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