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कालकाजी इलाके में कमरे के अंदर मिला महिला का शव, तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना

कमरे के अंदर मिला महिला का शव, तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके के गोविंदपुरी एक्सटेंशन में एक बंद मकान की तीसरी मंजिल से 45 वर्षीय महिला का सड़ा-गला शव बरामद हुआ है. वहीं इसकी सूचना मकान से लगातार आ रहे दुर्गंध के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को दी है. मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय सोना के रूप में हुई है.यह मकान पिछले 8 से 10 दिनों से बंद था. जब घर के अंदर से तेज दुर्गंध (बदबू) आने लगी, तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना तुरंत कालकाजी थाना पुलिस को दी.