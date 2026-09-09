ETV Bharat / state

यमुनानगर में मिला महिला का शव, पंचकूला-सहारनपुर हाईवे किनारे खेत में पड़ी थी बॉडी

पंचकूला-सहारनपुर हाईवे किनारे खेतों में पानी की खाल से एक युवती का शव पुलिस ने बरामद किया है.

Woman's body found in Yamunanagar; it was lying in a field along Panchkula-Saharanpur Highway.
यमुनानगर में मिला महिला का शव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

यमुनानगरः पंचकूला-सहारनपुर हाईवे पर बुधवार सुबह करीब 10 बजे खेतों में पानी की खाल से एक युवती का शव मिला. युवती के शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे. आसपास उसके कपड़े भी नहीं मिले. उसके गले में मंगलसूत्र और पैरों में पाजेब थी. माथे पर चोट के निशान मिले हैं. युवती की उम्र करीब 30 से 32 साल है.

सूचना पर पहुंची पुलिस टीमः घटना की सूचना मिलते ही DSP राजीव मिगलानी के साथ पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. शुरुआती जांच में आशंका है कि युवती की हत्या कर शव यहां फेंका गया है. पुलिस युवती की पहचान की कोशिश कर रही है. पुलिस ने शव को जगाधरी सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया है.

यमुनानगर में अज्ञात महिला का शव मिला (ETV Bharat)

गले में मंगलसूत्र और पैरों में पाजेबः DSP राजीव मिगलानी ने बताया कि "बुधवार को रुहला खेड़ी गांव के पास हाईवे किनारे पानी की खाल में शव पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही जगाधरी थाना पुलिस और CIA की टीमें मौके पर पहुंचीं. निरीक्षण करने के साथ फोरेंसिक टीम को बुलाया. गले में मंगलसूत्र और पैरों में पाजेब मिली हैं. पास ऐसी कोई वस्तु या दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके. युवती की उम्र करीब 30 से 32 वर्ष है. शव करीब दो से तीन दिन पुराना है."

सिर पर चोट का निशान, हत्या की आशंकाः DSP ने आगे बताया कि "युवती के माथे पर चोट का निशान मिला है. इसके आधार पर हत्या की आशंका जताई जा रही है." हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. शव किस युवती का है और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा.

मिसिंग रिपोर्ट खंगाल रही पुलिसः DSP राजीव मिगलानी ने बताया कि युवती की पहचान के लिए पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है. इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पिछले कुछ दिनों में कोई महिला या युवती लापता तो नहीं हुई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दिया है. रिपोर्ट से मौत की असल वजह और चोटों की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें-सोनीपत में महिला का शव मिला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, सास-सुसर और पति पर केस दर्ज

TAGGED:

DEADBODY
हत्या
पंचकूला सहारनपुर हाईवे
YAMUNANAGAR
PANCHKULA SAHARANPUR HIGHWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.