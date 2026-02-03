घर में महिला की खून से लथपथ लाश मिली; पति ने किया लूट-हत्या का दावा, परिजनों को संदेह
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव में महिला की हत्या की सूचना मिली थी. मामले की जांच जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 10:41 AM IST
हापुड़: घर में घुसे लुटेरों या हत्यारों ने अकेली महिला की गला रेतकर हत्या कर दी. घर से कीमती सामान और नगदी भी गायब होने का दावा महिला के पति ने किया है. वहीं मृतका के परिजनों ने पति पर ही हत्या का संदेह जताया है. घटना हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर की है.
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में महिला की रीता शर्मा (35) पत्नी राहुल शर्मा की हत्या की सूचना मिली थी. देखने पर किसी नुकीली वस्तु से प्रहार कर हत्या हुई है. मृतका के परिजनों ने पति पर ही संदेह व्यक्त किया है.
मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल की है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा. चोरी का मामला अभी तक सामने नहीं आया है.
पति ने पुलिस को क्या बताया: लूट और हत्या की सूचना पर एसपी ज्ञानंजय सिंह सहित आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे. मृतका के पति बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर निवासी राहुल शर्मा ने पुलिस को बताया कि अपनी पत्नी के रीता शर्मा के साथ गांव में रहते हैं.
हमारा बेटा मेरठ में एक रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई करता है. राहुल शर्मा ने बताया कि सोमवार की रात वह अपनी पत्नी रीता शर्मा को घर पर छोड़कर एक शादी समारोह में गए थे. वहां से देर रात को वापस लौटे.
राहुल के मुताबिक, जब वह वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है. अंदर रीता शर्मा की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है. इसे देखकर पीड़ित के होश उड़ गए और उसने शोर मचाया. आसपास से ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई.
