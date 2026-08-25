बिजनौर में बंद मकान में मिला महिला का शव, शरीर में लग चुके थे कीड़े, बेटा बोला- पिता ने की हत्या

बिजनौर में बंद मकान में मिला महिला का शव, शरीर में लग चुके थे कीड़े, बेटा बोला- पिता ने की हत्या
मृतका के बेटे ने पिता पर मां की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 4:42 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 5:01 PM IST
बिजनौर : मंडावली थाना क्षेत्र के नयागांव में बंद मकान से महिला (42) का शव मिलने से सनसनी फैल गई. महिला की पहचान शहनाज खातून के रूप में हुई है. शव कई दिन पुराना होने के कारण मकान से दुर्गंध आ रही थी. मकान के बाहर ताला लगा था, जबकि महिला का पति अहमद हसन फरार है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है. मृतका के बेटे ने पिता पर ही मां की बेरहमी से हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.
जानकारी के अनुसार, मोहनपुर निवासी अहमद हसन ने नयागांव-मीरमपुर मार्ग पर एक जमीन खरीदकर मकान बनाया था, जहां परिवार का कभी-कभार आना-जाना रहता था. मृतका के बेटे आसिफ ने बताया, बीते बुधवार को उसके माता-पिता पास के एक प्लॉट को खरीदने के सिलसिले में उत्तराखंड के श्रीनगर से नयागांव आए थे. उनके साथ दूसरा भाई भी आया था, जो बाद में श्रीनगर लौट गया. रात में माता-पिता उसी मकान में रुक गए थे.
आसिफ के मुताबिक, बुधवार रात करीब 9 बजे उसकी माता-पिता से फोन पर बात हुई थी. लेकिन अगले दिन से ही पिता का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आने लगा और मां से भी संपर्क नहीं हो सका. अनहोनी की आशंका पर मंगलवार सुबह श्रीनगर से नयागांव वाले मकान पर पहुंचा, तो बाहर ताला लटका हुआ था. ताला तोड़कर जब अंदर दाखिल हुआ, तो कमरे से दुर्गंध आ रही थी.
कमरे में मां शहनाज का शव सड़ी-गली हालत में पड़ा हुआ था. आसिफ ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही मंडावली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया.
सीओ राजेश सोलंकी ने बताया, शव लगभग एक सप्ताह पुराना होने के कारण पूरी तरह सड़ चुका था. उसमें कीड़े पड़ गए थे. फॉरेंसिक टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी पिता की तलाश में दबिश दे रही है. जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
यह भी पढ़ें : बागपत में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मिला सिपाही का शव, डेढ़ महीने बाद था रिटायरमेंट