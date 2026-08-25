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बिजनौर में बंद मकान में मिला महिला का शव, शरीर में लग चुके थे कीड़े, बेटा बोला- पिता ने की हत्या

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; Bijnor Police )

बिजनौर : मंडावली थाना क्षेत्र के नयागांव में बंद मकान से महिला (42) का शव मिलने से सनसनी फैल गई. महिला की पहचान शहनाज खातून के रूप में हुई है. शव कई दिन पुराना होने के कारण मकान से दुर्गंध आ रही थी. मकान के बाहर ताला लगा था, जबकि महिला का पति अहमद हसन फरार है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है. मृतका के बेटे ने पिता पर ही मां की बेरहमी से हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. जानकारी के अनुसार, मोहनपुर निवासी अहमद हसन ने नयागांव-मीरमपुर मार्ग पर एक जमीन खरीदकर मकान बनाया था, जहां परिवार का कभी-कभार आना-जाना रहता था. मृतका के बेटे आसिफ ने बताया, बीते बुधवार को उसके माता-पिता पास के एक प्लॉट को खरीदने के सिलसिले में उत्तराखंड के श्रीनगर से नयागांव आए थे. उनके साथ दूसरा भाई भी आया था, जो बाद में श्रीनगर लौट गया. रात में माता-पिता उसी मकान में रुक गए थे. फरार आरोपी पति की तलाश में पुलिस. (Video Credit; Bijnor Police)