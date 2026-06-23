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संभल में महिला का शव 45 दिन बाद कब्र से निकाला, पिता की शिकायत पर दोबारा होगा पोस्टमार्टम

परिजनों ने लगाया था दहेज के लिए हत्या का आरोप, डीएम को दिया था शिकायत्री पत्र.

45 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव
45 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 10:01 AM IST

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संभल: जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला का शव मौत के 45 दिन बाद कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है. पिता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर पुनः पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी.

संभल के थाना हजरतनगर सिरसी मोहल्ला चौधरियान के कब्रिस्तान से सोमवार को प्रशासन की मौजूदगी में एक महिला का शव कब्र से निकाला कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मृतका की पहचान गांव रुकनुद्दीन सराय निवासी जागीर की बेटी मेहताब के रूप में हुई है. कार्रवाई के दौरान प्रशासन, पुलिस, फॉरेंसिक टीम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

शव को कब्र से निकालने की पूरी प्रक्रिया लगभग तीन घंटे तक चली. जिला अधिकारी अंकित खंडेलवाल ने मृतका के पिता की शिकायत पर दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल गठित किया था. मृतका के पिता आयूब का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था. मेहताब का निकाह करीब आठ से नौ महीने पहले जाफर पुत्र जरीफ निवासी रुकनुद्दीन सराय के साथ हुआ था.

मृतका के पिता आयूब (Video Credit: ETV Bharat)
मृतिका के पिता आयूब ने बताया की 11 मई 2026 को उन्हें बेटी की मौत की सूचना मिली थी. सूचना के कुछ घंटे पहले ही उनकी बेटी से फोन पर बातचीत हुई थी. घटना के बाद उन्होंने 20 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर मामले की जांच की मांग की थी, परिजनों का आरोप है कि पति समेत ससुराल पक्ष के सभी लोग दहेज की मांग को लेकर मेहताब को परेशान करते थे. और दहेज के लिए ही उसकी हत्या की गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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