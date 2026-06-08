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मेरठ में 31 दिन बाद कब्र से निकाला गया महिला का शव, संदिग्ध हालात में हुई थी मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

9 मई को महिला की संदिग्ध मौत हुई थी. मायके पक्ष का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या की गई.

कब्र से निकाला गया शव.
कब्र से निकाला गया शव. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 7:21 PM IST

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मेरठ : मौत के 31 दिन बाद एक महिला का शव कब्र से निकाला गया. संदिग्ध हालात में मौत होने के बाद से ही परिजन पोस्टमॉर्टम कराने की मांग कर रहे थे. आरोप है कि ससुराल वालों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव को दफना दिया था.

मौत के 17 दिनों तक जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो मृतक की मां ने एसएसपी से गुहार लगाई थी. एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने मौत की सही वजह पता लगाने के लिए शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.

पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया शव. (Video Credit; ETV Bharat)

मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए पुलिस व मायके वालों को बिना बताए आनन-फानन में शव को दफना दिया था.

9 मई को हुई थी संदिग्ध मौत : परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के अमरसिंहपुर गांव निवासी रुखसाना की बेटी हिना की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन निवासी शोएब, पुत्र शकील के साथ हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा सोने की चैन, बाइक और डबल बेड जैसी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर हिना को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था.

हार्ट अटैक से मौत की दी थी सूचना : मृतका के भाई मोहम्मद असलम ने बताया कि घटना से एक दिन पहले 8 मई को हिना ने मां को फोन कर रोते हुए कहा था कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो ससुराल वाले उसे जान से मार डालेंगे. इसके अगले ही दिन 9 मई को ससुराल पक्ष ने हिना की 'हार्ट अटैक' से मौत होने की सूचना दी. ​मायके पक्ष का कहना है कि जब वे समर गार्डन पहुंचे, तो पहले उन्हें हिना का शव देखने नहीं दिया गया.

शव पर चोट के निशान : काफी दबाव बनाने के बाद जब उन्होंने शव देखा, तो हिना के गले पर नीला निशान, सीने पर खरोंच और गहरी चोटों के निशान थे. जिस कमरे में घटना हुई थी, वहां लगे सीलिंग फैन की पंखुड़ियां भी मुड़ी हुई थीं, जिससे साफ अंदेशा हो रहा था कि हिना को फंदे पर लटकाने या उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई थी.

भाई बोला- इंसाफ चाहिए : मृतका के भाई मोहम्मद असलम ने कहा, 9 मई को ससुराल वालों ने बहन को फांसी पर लटका कर मार डाला. जब हमें पता चला तो हमने शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि मेरी अम्मी ने इंसाफ के लिए एसएसपी साहब से गुहार लगाई थी. हमें उसकी ससुराल के लोगों पर पूरा शक है. हिना के ससुर शकील, जेठ जावेद, फिरोज, ननद आयशा और कौसर, तथा उसके पति शोएब ने मिलकर मेरी बहन को मार डाला. हमें बस इंसाफ चाहिए.

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया : सीओ कोतवाली अभिषेक पटेल ने बताया, जिला मजिस्ट्रेट मेरठ के आदेश पर महिला का शव कब्र से निकाल कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. थाना लिसाड़ी गेट पर दहेज हत्या से संबंधित एक मुकदमा पंजीकृत है. मृतका की मां रुखसाना ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई और बिना सूचित किए आनन-फानन में शव को दफना दिया गया था.

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