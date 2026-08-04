जमीन विवाद में देवर को जिंदा जलाने की आरोपी 25 हजार की इनामी महिला गिरफ्तार, 11 साल से थी फरार
25 हजार का इनामी हत्या का आरोपी पुणे से गिरफ्तार, दोस्त को घर से बुलाकर ले गए, फिर कर दी थी हत्या
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 8:35 PM IST
कानपुर देहात: देवराहाट पुलिस टीम ने 11 साल से फरार 25 हजार रुपये की इनामी महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या के मामले में वांछित इस अभियुक्ता की पुलिस कई वर्षों से तलाश कर रही थी. काफी प्रयासों के बाद, पुलिस ने मंगलवार को इसे बिल्हापुर मोड़ के पास से धर दबोचा.
पुलिस के अनुसार, साल 2015 में ग्राम चैन का पुरवा में जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में बलवान यादव ने अपनी पत्नी सोना यादव के साथ मिलकर अपने छोटे भाई बाबू यादव की पहले बेरहमी से पिटाई की, फिर आग लगाकर उसकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद थाना देवराहट में 2015 में दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया था.
तब से आरोपी सोना पत्नी बलवान सिंह फरार चल रही थी. पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश में जुटी थी, लेकिन गिरफ्तारी न होने पर 1 अगस्त 2015 को उसके खिलाफ 82/83 सीआरपीसी की कुर्की कार्रवाई की गई थी. इसके बाद 31 जनवरी 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उसे मफरूर घोषित करते हुए स्थाई वारंट जारी किया था.
पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे ने लगातार चकमा दे रही आरोपी महिला के खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. थानाध्यक्ष सौरभ राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलवार को महिला को बिल्हापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया. वहीं, हत्या के मामले का सह-आरोपी एवं सोना का पति बलवान यादव वर्तमान में पैरोल पर है. अब आरोपी महिला को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.
25 हजार का इनामी हत्या का आरोपी पुणे से गिरफ्तार
इधर कानपुर के ग्वालटोली थाना पुलिस ने 9 महीने से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी हत्या के आरोपी रवि को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पहले ही तीन आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है. एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने बताया कि 31 अक्टूबर 2024 को ग्वालटोली थाने में हत्या का एक मामला दर्ज कराया गया था. पीड़ित का आरोप था कि उसके बेटे के चार दोस्त उसे घर से बुलाकर साथ ले गए और बाद में उसकी हत्या कर दी.
दर्ज मुकदमे में चार लोग नामजद थे, जिनमें से तीन को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी रवि लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. फिलहाल मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने 1 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में दबिश दी और आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद महाराष्ट्र से ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाए गए आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.
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