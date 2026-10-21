9 दिनों तक छाती पर कलश रखकर मां दुर्गा की आराधना करने वाली महिला की मौत
छाती पर कलश रखकर नौ दिन तक की माता की आराधना करने वाली 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई है. रिपोर्ट- आशीष कुमार
Published : October 21, 2026 at 1:30 PM IST
सुपौल: बिहार के सुपौल में नवरात्रि की कठिन साधना के बाद एक महिला की मौत हो गई है. 9 दिनों तक छाती पर कलश रखकर माता की आराधना करने वाली 35 वर्षीय महिला को मंगलवार रात सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद अगले सुबह उसे अस्पताल लाया गया. जहां उसकी मौत हो गई. मामला त्रिवेणीगंज बाजार का है.
कौन थी महिला?
मृतका की पहचान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 4 निवासी वीरेंद्र यादव की 35 वर्षीय पत्नी सचिता देवी के रूप में हुई है. सचिता ने त्रिवेणीगंज बाजार स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर परिसर में नवरात्र के दौरान नौ दिनों तक छाती पर कलश रखकर माता की आराधना की थी. मंगलवार को नवरात्र संपन्न होने के बाद वह मंदिर परिसर से अपने घर लौट गई थी.
सीने में दर्द की शिकायत के बाद मौत
रात में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. बुधवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिजन उसे अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. उमेश कुमार मंडल ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
क्या बोले परिजन?
परिजनों ने बताया कि जब सचिता देवी ने अनुष्ठान रखा था. उसके दो दिन बाद ही उसका हार्ट रेट और पल्स रेट में गिरावट आई थी. जहां चिकित्सक ने उसे व्रत तोड़ने की अपील की थी लेकिन महिला ने व्रत जारी रखा था.
"सचिता नवरात्र के पहले दिन से ही दुर्गा मंदिर परिसर में छाती पर कलश रखकर माता की आराधना कर रही थी. नौ दिनों की पूजा संपन्न होने के बाद मंगलवार को वह घर लौटी थीं. उसी रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. कुछ देर बाद उन्हें थोड़ी राहत मिली लेकिन बुधवार सुबह की सुबह सीने में फिर से दर्द होने की शिकायत की. इसके बाद हमलोग उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले कर आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया."- वीरेंद्र यादव, सचिता देवी के पति
क्या है मौत का कारण?
मौत के संभावित कारणों को लेकर ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. उमेश कुमार मंडल ने बताया कि बुधवार की सुबह महिला को अस्पताल लाया गया था. परिजनों ने सीने में दर्द होने की बात बताई थी. उन्होंने कहा कि डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) और हृदय संबंधी बीमारी भी मौत की संभावित वजह हो सकती है. हालांकि, वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम होने के बाद ही चल पाएगी.
"9 दिनों तक उपवास और कठिन साधना के कारण डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी समस्या हो सकती है. बुधवार जब उसे लाया गया था, उसके सीने में दर्द की शिकायत बताई गई थी. वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही असली कारण स्पष्ट हो पाएगा."- डॉ. उमेश कुमार मंडल, चिकित्सक, त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल
ये भी पढ़ें: 30 साल से निर्जला उपवास.. 65 किलो के 21 कलश को 9 दिनों तक सीने पर रख साधना करते हैं बाबा नागेश्वर दास