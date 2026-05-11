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ट्रेन में पति से अनबन के बाद उठाया था बड़ा कदम, लक्सर में फेंक दिया था सिम, बिहार में मिली प्रज्ञा का खुलासा

देहरादून से गाजियाबाद जा रही नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन से लापता हुई प्रज्ञा सिंह ने लक्सर पुलिस में बयान दर्ज कराया.

Bihar
ट्रेन में पति से अनबन के बाद प्रज्ञा सिंह ने उठाया था बड़ा कदम (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 11, 2026 at 5:02 PM IST

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लक्सर: देहरादून से गाजियाबाद जाते समय लापता हुई महिला प्रज्ञा के मामले में नया मोड़ सामने आया है. पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि वह पति से हुए मनमुटाव के बाद नाराज होकर ट्रेन में ही अलग कोच में चली गई थी और बाद में दूसरी ट्रेन पकड़कर बिहार पहुंच गई. पुलिस ने महिला को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. साथ ही बयान भी दर्ज करा लिए हैं.

पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली 29 वर्षीय प्रज्ञा सिंह पत्नी मनीष अग्रहारि जो वर्तमान में नोएडा में रह रहीं हैं, 5 मई को नंदा देवी एक्सप्रेस से देहरादून से गाजियाबाद जाते समय अचानक लापता हो गई थी. महिला के गायब होने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया था. पुलिस ने बताया कि महिला को 10 मई को बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया गया. इसके बाद महिला को थाने बुलाकर पूछताछ की गई.

पूछताछ में महिला ने बताया कि, वह अपने पति के साथ केदारनाथ यात्रा से लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में किसी बात को लेकर पति से कहासुनी और मनमुटाव हो गया, जिससे नाराज होकर वह अपने रिजर्वेशन वाले कोच से निकलकर दूसरी बोगी में जाकर बैठ गई थी. महिला ने पुलिस को बताया कि लक्सर रेलवे स्टेशन के पास उसने अपना मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दिया था, ताकि कोई उससे संपर्क न कर सके. इसके बाद वह गाजियाबाद उतर गई और वहां से दूसरी ट्रेन पकड़कर पटना, बिहार चली गई, जहां उसके कुछ परिचित रहते हैं.

पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि, उसके साथ किसी प्रकार की आपराधिक घटना नहीं हुई और उसने यह सब अपनी मर्जी से किया था. मामले में किसी अपराध की पुष्टि नहीं होने पर पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के बाद महिला को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया. इस पूरे मामले में शुरुआती तौर पर महिला के गायब होने से कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं, लेकिन पुलिस जांच में मामला पति पत्नी के बीच विवाद के बाद नाराजगी में घर छोड़ने का निकला.

लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रवीण कोश्यारी ने बताया कि महिला को सकुशल बरामद कर लक्सर कोतवाली लाया गया. बयान दर्ज कराने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.

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