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ट्रेन में पति से अनबन के बाद उठाया था बड़ा कदम, लक्सर में फेंक दिया था सिम, बिहार में मिली प्रज्ञा का खुलासा

लक्सर: देहरादून से गाजियाबाद जाते समय लापता हुई महिला प्रज्ञा के मामले में नया मोड़ सामने आया है. पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि वह पति से हुए मनमुटाव के बाद नाराज होकर ट्रेन में ही अलग कोच में चली गई थी और बाद में दूसरी ट्रेन पकड़कर बिहार पहुंच गई. पुलिस ने महिला को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. साथ ही बयान भी दर्ज करा लिए हैं.

पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली 29 वर्षीय प्रज्ञा सिंह पत्नी मनीष अग्रहारि जो वर्तमान में नोएडा में रह रहीं हैं, 5 मई को नंदा देवी एक्सप्रेस से देहरादून से गाजियाबाद जाते समय अचानक लापता हो गई थी. महिला के गायब होने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया था. पुलिस ने बताया कि महिला को 10 मई को बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया गया. इसके बाद महिला को थाने बुलाकर पूछताछ की गई.

पूछताछ में महिला ने बताया कि, वह अपने पति के साथ केदारनाथ यात्रा से लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में किसी बात को लेकर पति से कहासुनी और मनमुटाव हो गया, जिससे नाराज होकर वह अपने रिजर्वेशन वाले कोच से निकलकर दूसरी बोगी में जाकर बैठ गई थी. महिला ने पुलिस को बताया कि लक्सर रेलवे स्टेशन के पास उसने अपना मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दिया था, ताकि कोई उससे संपर्क न कर सके. इसके बाद वह गाजियाबाद उतर गई और वहां से दूसरी ट्रेन पकड़कर पटना, बिहार चली गई, जहां उसके कुछ परिचित रहते हैं.