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जोधपुर: उमेद अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने का मामला, प्रसूता को एम्स रेफर किया, 10 अन्य का इलाज जारी

मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: प्रसव के बाद प्रसूताओं के स्वास्थ्य में होने वाली परेशानी का सिलसिला अभी थमा नहीं है. हर दिन डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में दूर-दराज से रेफर होकर ऐसे क्रिटिकल मामले आ रहे हैं. गुरुवार देर शाम को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि उमेद अस्पताल में जिस प्रसूता धापू को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा था, उसे एम्स रेफर कर दिया गया है. वर्तमान में 4 प्रसूताएं उमेद अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि दो यहां एचडीयू में उपचाररत हैं. मथुरादास माथुर व महात्मा गांधी अस्पताल में दो-दो प्रसूताएं आईसीयू में भर्ती हैं. तीनों अस्पतालों में कुल दस प्रसूताओं का उपचार चल रहा है, इनमें वर्तमान में तीन महिलाएं वेंटीलेटर पर भी हैं, जिनका वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में उपचार चल रहा है. प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा ने बताया कि मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली धापू को बेहतर उपचार के लिए एम्स रेफर किया गया है. इसे भी पढ़ें- जोधपुर उम्मेद अस्पताल की लापरवाही: नाम की गफलत में प्रसूता को चढ़ा दिया 'B+' की जगह 'O+' ब्लड 2.5 मिलीग्राम हिमोग्लोबिन खून: प्राचार्य ने बताया कि एमडीएम अस्पताल में दो नई महिलाओं को आईसीयू में भर्ती किया गया है. इनमें बाड़मेर से आई रेखा आठ माह की गर्भवती थी, वह सिर्फ 2.5 हिमोग्लोबिन के साथ यहां रेफर होकर आई थी. आपातकाल में उसे तीन यूनिट ब्लड चढ़ाया गया. उसके बाद सिजेरियन किया गया. सिजेरियन के बाद भी दो यूनिट ब्लड और 6 यूनिट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किए गए हैं.