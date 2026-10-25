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रांची में बच्चे को वापस पाने के लिए SSP आवास पहुंची महिला, आत्मदाह की कोशिश से मचा हड़कंप

आत्मदाह की कोशिश से मचा हड़कंप ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में रविवार को एसएसपी आवास के सामने उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला अपने बच्चे के साथ आत्मदाह करने के इरादे से पहुंच गई. महिला की इस कोशिश की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. हालांकि, समय रहते लालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने कब्जे में ले लिया.

महिला की पहचान सुखमनी देवी के रूप में हुई है. महिला का आरोप है कि पुलिस उसके बच्चे को उसे सौंप नहीं रही है. बच्चे को वापस पाने के लिए वह लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है.