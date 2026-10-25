रांची में बच्चे को वापस पाने के लिए SSP आवास पहुंची महिला, आत्मदाह की कोशिश से मचा हड़कंप
रांची में एक महिला अपने बच्चे के साथ आत्मदाह करने के इरादे से एसएसपी आवास के सामने पहुंची. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 25, 2026 at 2:59 PM IST
रांची: राजधानी रांची में रविवार को एसएसपी आवास के सामने उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला अपने बच्चे के साथ आत्मदाह करने के इरादे से पहुंच गई. महिला की इस कोशिश की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. हालांकि, समय रहते लालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने कब्जे में ले लिया.
महिला की पहचान सुखमनी देवी के रूप में हुई है. महिला का आरोप है कि पुलिस उसके बच्चे को उसे सौंप नहीं रही है. बच्चे को वापस पाने के लिए वह लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है.
शादी के बाद धोखे का आरोप
सुखमनी देवी का कहना है कि वह मानव तस्करी की शिकार हो चुकी है. महिला के मुताबिक, उसकी शादी जिस शख्स से हुई थी, उसने भी उसके साथ धोखा किया. आरोप है कि उसके नवजात बच्चे का सौदा कर दिया गया. इसके बाद से ही महिला अपने बच्चे को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है. महिला का दावा है कि उसका बच्चा उससे अलग हो गया है और उसे वापस दिलाने के लिए वह लगातार पुलिस से गुहार लगा रही है. हालांकि, इस मामले में महिला के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
DNA जांच रिपोर्ट का इंतजार
महिला जिस बच्चे को अपना बता रही है, उसकी पहचान और जैविक संबंध की पुष्टि के लिए डीएनए जांच कराई गई है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है. इसी वजह से बच्चे को महिला को सौंपने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है. रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
दूसरी ओर, महिला लंबे समय से अपने बच्चे को पाने की उम्मीद में पुलिस के पास जा रही है, लगातार इंतजार और बच्चे से दूर रहने की पीड़ा के बीच रविवार को उसका धैर्य जवाब दे गया. इसके बाद वह अपने बच्चे के साथ एसएसपी आवास के सामने पहुंच गई.
लालपुर पुलिस ने समय रहते संभाला मामला
एसएसपी आवास के सामने महिला के पहुंचने की सूचना मिलने पर लालपुर थाने की पुलिस सक्रिय हुई. पुलिस ने समय रहते महिला को अपने कब्जे में लेकर स्थिति को संभाला. इससे मौके पर किसी बड़ी अनहोनी की आशंका टल गई, फिलहाल मामले में महिला की शिकायत, बच्चे से संबंधित विवाद और डीएनए जांच रिपोर्ट अहम हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे को सौंपने के संबंध में आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी.
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