ETV Bharat / state

धमतरी में फर्जी आईटी रेड मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार, घर में काम करने वाली महिला निकली मुख्य साजिशकर्ता

आरोपी महिला जिस घर में काम करती थी वहीं पर वारदात को अंजाम दिया.

FAKE INCOME TAX RAID
घर में काम करने वाली महिला निकली मुख्य साजिशकर्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 18, 2025 at 10:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: बीते दिनों फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर पैथोलॉजी डॉक्टर के घर रेड करने के मामले में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है. सिटी कोतवाली पुलिस ने मास्टरमाइंड महिला को गिरफ्तार किया है. सिटी कोतवाली पुलिस के मुताबिक पैथोलॉजी के डॉ. राठौर के घर काम करने वाली महिला ही वारदात की सूत्रधार निकली. बताया जा रहा है कि आरोपी महिला ने घर का नक्शा बनाकर साथियों को फर्जीवाड़े के लिए तैयार किया. पुलिस ने इस मामले में अंतरराज्यीय गिरोह का हाथ होना बताया है. जिसमे नागपुर,दुर्ग, रायपुर, बालोद और दल्लीराजहरा से 12 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं.

फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर मारी थी रेड

पुलिस ने बताया कि थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा फर्जी इनकम टैक्स रेड कर लूट की योजना बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के मामले में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है. सिटी कोतवाली पुलिस ने वारदात की सूत्रधार महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है. दरअसल प्रार्थी डॉ. दिलीप राठौर, पिता स्व. बाबूलाल राठौर, उम्र 67 वर्ष, निवासी रत्नाबांधा ने 12 दिसंबर को थाना सिटी कोतवाली में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया. दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 17 नवम्बर 2025 को लगभग 6 से 7 अज्ञात व्यक्ति उनके मकान में जबरन प्रवेश कर स्वयं को इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताते हुए बिना किसी सर्च वारंट के घर के कमरों, अलमारियों एवं लॉकर की तलाशी लेने लगे. आरोपियों ने करीब डेढ़ से दो घंटे तक पूरे घर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान किसी प्रकार की राशि न मिलने पर दो कारों में बैठकर सभी आरोपी फरार हो गए.

फर्जी रेड केस में महिला निकली मास्टरमाइंड (ETV Bharat)

प्रार्थी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि कुछ लोग रात के वक्त उनके घर में घुस आए. उन लोगों ने खुद को इनकम टैक्स का ऑफिसर बताया और घर की तलाशी लेने लगे. शिकायत मिलने के बाद हमने कई जगहों से 12 लोगों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए एक आरोपी ने बताया कि जिस घर में फर्जी रेड डाली गई उस घर की नौकरानी ने ही उन लोगों की मदद की थी. आरोपी की निशानदेही पर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है: सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी

12 आरोपी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस और सायबर सेल धमतरी की संयुक्त टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई. टीम के द्वारा नागपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर एवं बालोद दल्लीराजहरा में दबिश देकर कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार किया. पकड़े गए लोगों के पास 4 चारपहिया वाहन, 14 मोबाइल फोन, 5 नग जूट की खाली बोरियां बरामद की गई.


महिला ने घर का नक्शा बनाकर गिरोह के सदस्यों को दिया

सिटी कोतवाली पुलिस ने महिला के बारे में बताया कि विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपी श्रवण ध्रुव के मेमोरण्डम कथन से यह तथ्य सामने आया, कि डॉ. राठौर के घर में कार्यरत महिला कर्मचारी सुनैना सोनी उर्फ मोना ने ही गिरोह को घर में बड़ी मात्रा में नकद राशि (ब्लैक मनी) होने की जानकारी दी थी. आरोपी महिला ने डॉ. राठौर के घर का नक्शा तैयार करने में मदद की. कई बार आरोपी श्रवण ध्रुव को घर बुलाकर नक्शे का मिलान करवाया, फर्जी रेड कर इनाम मिलने का लालच दिया. महिला आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया गया है. महिला ने अपने फोन से किस किस को फोन किया ये जांच की जा रही है. आरोपी महिला के विरुद्ध सिटी कोतवाली में धारा 204(2), 319 (2), 331(3), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.

छत्तीसगढ़ में EOW और एसीबी की रेड पर राजनीति, भूपेश बघेल का बीजेपी सरकार पर हमला

छत्तीसगढ़ में मिल रही डुप्लीकेट सिगरेट, आईटीसी और पुलिस ने मारी रेड, पकड़ा नकली माल

फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगने वाले बदमाश गिरफ्तार, डॉक्टर के घर में फिल्मी स्टाइल में मारी थी रेड

TAGGED:

DHAMTARI
CITY KOTWALI
PATHOLOGY DR RATHORE
सायबर सेल धमतरी
FAKE INCOME TAX RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.