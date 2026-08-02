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रुद्रप्रयाग में घास लेने गई महिला का पैर फिसला, उफनते गदेरे में बहने से मौत

रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में घास लेने गई महिला की गदेरे में बहकर मौत हो गई. रेस्क्यू टीम ने महिला का शव बरामद किया.

RUDRAPRAYAG
रुद्रप्रयाग में घास लेने गई महिला का पैर फिसला (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 2, 2026 at 2:22 PM IST

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रुद्रप्रयाग: जिले के बसुकेदार क्षेत्र से रविवार को एक बेहद चिंताजनक और दर्दनाक घटना सामने आई है. ग्राम स्वारा के नामी तोक में घास काटने गई एक महिला के उफनते गदेरे में बह जाने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई, जबकि प्रशासन ने तत्काल बड़े स्तर पर खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया. इसके करीब डेढ़ घंटे बाद बचाव दल ने महिला का शव बरामद किया.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 2 अगस्त 2026 को सुबह 11:32 बजे ग्राम प्रधान सेमकोटी ने जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र रुद्रप्रयाग को सूचना दी कि ग्राम स्वारा के तिमली क्षेत्र से आगे घास लेने गई एक महिला अचानक गदेरे के तेज बहाव की चपेट में आ गई और देखते ही देखते बह गई.

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि, सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया. जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के निर्देश पर जल पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF), डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (DDRF) बसुकेदार की टीमों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. बचाव दल द्वारा गदेरे और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में युद्धस्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. करीब डेढ़ घंटे तक चले खोज एवं बचाव अभियान के बाद महिला का शव घटना स्थल से कुछ दूरी पर बरामद किया गया. महिला की पहचान 38 वर्षीय विनीता देवी पत्नी हिम्मत सिंह नेगी, निवासी ग्राम कोटी के रूप में हुई है.

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और चिंता का माहौल है. जबकि मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.

लगातार हो रही बारिश के कारण जनपद के गदेरे और बरसाती नाले उफान पर हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान गदेरों और नदी-नालों के समीप जाने से बचें और पूरी सावधानी बरतें, ताकि इस प्रकार की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.

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