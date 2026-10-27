ETV Bharat / state

न्याय की गुहार लगाने पहुंची आदिवासी महिला ने थाने में ही की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस की कार्यशैली से आहत, MGM में भर्ती

प्रतिकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

पूर्वी सिंहभूम: घाटशिला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. गालूडीह थाना परिसर में सोमवार को जमीन विवाद से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान एक आदिवासी महिला ने थानेदार के सामने ही आत्महत्या की कोशिश की. महिला पुलिस की कार्यशैली और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से बेहद नाराज थी. इस घटना के बाद थाने में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया.

जमीन विवाद और नामजद प्राथमिकी