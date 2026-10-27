न्याय की गुहार लगाने पहुंची आदिवासी महिला ने थाने में ही की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस की कार्यशैली से आहत, MGM में भर्ती
घाटशिला में एक आदिवासी महिला ने थाने में ही आत्महत्या करने की कोशिश की.
Published : October 27, 2026 at 9:52 AM IST
पूर्वी सिंहभूम: घाटशिला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. गालूडीह थाना परिसर में सोमवार को जमीन विवाद से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान एक आदिवासी महिला ने थानेदार के सामने ही आत्महत्या की कोशिश की. महिला पुलिस की कार्यशैली और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से बेहद नाराज थी. इस घटना के बाद थाने में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया.
जमीन विवाद और नामजद प्राथमिकी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना गालूडीह थाना परिसर की है. बड़ाखुर्शी गांव की रहने वाली आदिवासी महिला का कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. पीड़िता ने इस मामले में पहले ही 12 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी. महिला का मुख्य आरोप था कि पुलिस ने इस गंभीर मामले में अब तक न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और न ही प्राथमिकी में एससी-एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम) की धाराएं जोड़ी हैं. इसी बात से आहत होकर वह न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंची थी.
थानेदार के सामने आत्महत्या की कोशिश
सोमवार को महिला गालूडीह थाने पहुंचीं और थानेदार अंकु कुमार के समक्ष अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त की. वह आरोपियों पर तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही थीं. बातचीत के दौरान ही मामला गर्माया और देखते ही देखते महिला ने थानेदार के सामने आत्महत्या की कोशिश की.
पुलिस ने तुरंत पहुंचाया अस्पताल
थाना परिसर में इस अचानक हुई घटना से अफरा-तफरी मच गई. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस ने बिना कोई देर किए अपनी सरकारी गाड़ी से उसे तुरंत जमशेदपुर के एमजीएम (महात्मा गांधी मेमोरियल) अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है.
क्या है पूरा जमीन विवाद?
मामले की जड़ में पायरागुड़ी गांव के बिरहीगोड़ा टोला के पास एनएच-33 के किनारे स्थित करीब पांच एकड़ 74 डिसमिल रैयती जमीन है, जो स्व. मनोरंजन भूमिज की है. इसी जमीन के स्वामित्व और कब्जे को लेकर भूमिज समुदाय के दो पक्षों के बीच लंबे समय से अंदरूनी विवाद चला आ रहा है. इस विवाद को लेकर पूर्व में भी कई बार दोनों पक्षों के बीच मारपीट और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है.
प्रशासन की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई
फिलहाल पुलिस अस्पताल में भर्ती महिला की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है. थाने के भीतर इस तरह की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
घाटशिला एसडीपीओ विकास आनंद लगोरी ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई होगी. साथ ही महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.
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