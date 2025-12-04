ETV Bharat / state

लखनऊ में SC/ST एक्ट में झूठा केस दर्ज कराने वाली महिला को 3 साल की जेल

लखनऊ: जमीन विवाद में SC/ST का झूठा केस दर्ज कराने वाली महिला को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है. लखनऊ के वजीरगंज थाने में फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वाली शकुंतला देवी को विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने न केवल इसको एक्ट का दुरुपयोग बताया, बल्कि दोषी महिला से सरकारी मदद की वसूली का भी आदेश दिया है. अदालत ने टिप्पणी दी है, कि व्यक्तिगत रंजिश में ऐसे महत्वपूर्ण कानून का दुरुपयोग निर्दोष को परेशान करता है. साथ ही इसकी विश्वसनीयता को भी कमजोर करता है. इस फैसले के बाद फर्जी मुकदमे के आरोपियों ने राहत की सांस ली है.

क्या था मामला: शकुंतला देवी ने वजीरगंज थाने में अहमद समेत कई लोगों पर मकान पर अवैध कब्जे का झूठा आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. मामले की विवेचना ACP चौक राजकुमार सिंह ने की. जांच में यह पाया गया कि महिला की पूरी कहानी मनगढ़ंत और तथ्यहीन है. मकान पर कब्जे का आरोप पूरी तरह से गलत साबित हुआ.

कोर्ट की सख्त टिप्पणी: SC/ST एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने यह अहम फैसला सुनाया. अदालत ने एक्ट के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत रंजिश साधने के लिए इस एक्ट का दुरुपयोग न केवल निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करता है, बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक कानून की विश्वसनीयता को भी कमजोर करता है.