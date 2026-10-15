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उत्तराखंड में प्रसव कराने आई महिला बिना बताए अस्पताल से निकली बाहर, रास्ते में दिया बच्चे को जन्म

प्रसूता को फिर से अस्पताल में कराया गया भर्ती ( फोटो सोर्स- Local Resident )

चमोली: ज्योतिर्मठ में प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची नेपाली मूल की गर्भवती महिला अस्पताल से बिना बताए बाहर निकल गई. जिसके बाद महिला ने नृसिंह मंदिर पैदल मार्ग पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास बच्चे को जन्म दे दिया. घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आनन-फानन में जच्चा-बच्चा को अस्पताल पहुंचाया. वहीं, अस्पताल प्रशासन की मानें तो दोनों सुरक्षित हैं.

जानकारी के मुताबिक, नेपाली मूल की विजय लक्ष्मी गुरुवार सुबह प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) पहुंची थीं. जिस पर डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर लिया था. जांच के दौरान महिला के पास पूर्व में कराई गई जांचों से संबंधित रिपोर्ट नहीं मिली. अस्पताल अधीक्षक डॉ. गौतम कुमार की मानें तो पूछताछ में महिला ने बताया कि वो चार दिन पहले ही नेपाल से ज्योतिर्मठ पहुंची थी. उस समय अस्पताल में पहले से ही एक अन्य महिला का प्रसव कराया जा रहा था.