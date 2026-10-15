उत्तराखंड में प्रसव कराने आई महिला बिना बताए अस्पताल से निकली बाहर, रास्ते में दिया बच्चे को जन्म
प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची महिला बिना बताए निकली बाहर, अस्पताल प्रशासन के उड़े होश, जानिए पूरा मामला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2026 at 10:50 PM IST
चमोली: ज्योतिर्मठ में प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची नेपाली मूल की गर्भवती महिला अस्पताल से बिना बताए बाहर निकल गई. जिसके बाद महिला ने नृसिंह मंदिर पैदल मार्ग पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास बच्चे को जन्म दे दिया. घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आनन-फानन में जच्चा-बच्चा को अस्पताल पहुंचाया. वहीं, अस्पताल प्रशासन की मानें तो दोनों सुरक्षित हैं.
जानकारी के मुताबिक, नेपाली मूल की विजय लक्ष्मी गुरुवार सुबह प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) पहुंची थीं. जिस पर डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर लिया था. जांच के दौरान महिला के पास पूर्व में कराई गई जांचों से संबंधित रिपोर्ट नहीं मिली. अस्पताल अधीक्षक डॉ. गौतम कुमार की मानें तो पूछताछ में महिला ने बताया कि वो चार दिन पहले ही नेपाल से ज्योतिर्मठ पहुंची थी. उस समय अस्पताल में पहले से ही एक अन्य महिला का प्रसव कराया जा रहा था.
इसके बाद विजय लक्ष्मी का प्रसव कराया जाना था, लेकिन इससे पहले ही वो बिना किसी को बताए अस्पताल से बाहर निकल गईं. जिससे अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर और स्टाफ के होश उड़ गए. महिला के अस्पताल से चले जाने की जानकारी मिलने पर डॉक्टरों ने आनन-फानन में थाना जोशीमठ को सूचना दी. जिसके बाद महिला की तलाश शुरू की गई.
इसी बीच स्थानीय लोगों ने नृसिंह मंदिर पैदल मार्ग पर महिला के प्रसव होने की सूचना स्वास्थ्य केंद्र को दी. ऐसे में सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास पैदल मार्ग पर ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने जच्चा और नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां पर उन्हें रखा गया है. बताया जा रहा है कि दोनों खतरे से बाहर हैं.
"महिला और नवजात दोनों स्वस्थ हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक सहायता दी और दोनों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया."- डॉ. गौतम कुमार, अस्पताल अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ
ये भी पढ़ें-