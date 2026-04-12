व्यापारी के घर दिनदहाड़े चाकू की नोक पर लूट, महिला को बंधक बना लाखों के जेवर-नकदी ले भागे
तीन बदमाश अचानक घर में घुसे और महिला को चाकू दिखाकर डराया. मुंह पर टेप बांधकर जेवर व नकदी लूट की वारदात को दिया अंजाम.
Published : April 12, 2026 at 6:53 PM IST
जैसलमेर: राजस्थान में जैसलमेर के भीतरी शहर स्थित भाटिया पाड़ा क्षेत्र में रविवार को दिनदहाड़े लाखों की नकदी एवं जेवर लूटने की वारदात ने शहर में दहशत फैला दी. गांधी चौक में व्यवसाय करने वाले नवल भाटिया के घर में घुसे तीन बदमाशों ने उनकी पत्नी दमयंती भाटिया को बंधक बनाकर चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया.
सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस पहुंची और जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे भी मौके पर पहुंचे और पीड़िता से घटना की जानकारी ली. इस मामले में कामवाली बाई की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है.
सीओ सिटी रूप सिंह इंदा ने बताया कि पटवा हवेली के पास नवल भाटिया के घर में चोरी की वारदात हुई है. उनकी पत्नी को बंधक बनाकर जेवरात और नकदी लूटी गई है. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं. CCTV के आधार पर तीन संदिग्धों की पहचान की गई है. उनकी तलाश में नाकाबंदी की जा रही है. एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लुटेरे 50 तोला से अधिक सोना और लाखों रुपए नकद ले गए. हालांकि, कुल नुकसान का आंकलन अभी जारी है. भीतरी इलाके में पहली बार दिनदहाड़े हुई ऐसी लूट से आमजन में आक्रोश और भय है. पुलिस का कहना है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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गले पर लगा दिया चाकू: पीड़िता दमयंती भाटिया ने बताया कि वह अपने कमरे से नीचे आई और सामने के कमरे में गई थी कि तभी अचानक मेन गेट से तीन लोग घुसे. बदमाशों ने उनके मुंह, हाथ और पैर टेप से बांध दिए. गले पर चाकू रख डराया-धमकाया. इसके बाद घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेट कर फरार हो गए. घटना के बाद किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकली.
मोहल्ले में डर: पड़ोसियों ने बताया कि मोहल्ले में चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वे बाहर आए तो कई लोग दमयंती के घर के बाहर इकट्ठा थे. कुछ लोग दमयंती के टेप खोल रहे थे. कुछ लोगों ने कहा कि घटना के बाद पूरे मोहल्ले में डर का माहौल है. अब अकेले रहने में भय लग रहा है.
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जैसलमेर के पूर्व महारावल ने घटना को बताया अत्यंत चिंताजनक व निंदनीय : जैसलमेर शहर के रिहायशी इलाके भाटिया पाड़ा में दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात और एक महिला को बंधक बनाने की अमानवीय घटना पर जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस घटना को अत्यंत चिंताजनक व निंदनीय बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस घटना से पूरे शहर में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है. इस प्रकार की घटनाएं कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती हैं. यदि अपराधी खुलेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम देंगे, तो आमजन का व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा ?
उन्होंने पुलिस-प्रशासन से मांग की कि इस घटना में शामिल सभी आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. साथ ही, उन्होंने शहर में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हुए रिहायशी क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात कही, ताकि आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके.