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हमीरपुर में महिला ने छेड़खानी का किया विरोध तो मारी गोली, पुलिस की पकड़ से दूर आरोपी

हमीरपुर: जिले के भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के धुंधपुर गांव में बुधवार की सुबह एक महिला छेड़खानी का विरोध किया तो युवक ने गोली मार दी गई. इसके बाद घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

धुंधपुर गांव निवासी सरस्वती निषाद (37) पत्नी कमल निषाद ने बताया कि वह सुबह करीब पांच बजे घर से जुड़े पशुबाड़े में सफाई और जानवरों को चारा डालने गई थी. इसी दौरान गांव निवासी अर्जुन निषाद वहां पहुंच गया और बुरी नीयत से पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा. महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने अवैध तमंचे से फायर कर दिया. गोली महिला के हाथ और कंधे के पास लगी.



पीड़िता ने बताया कि गोली लगने के बाद आरोपी दोबारा तमंचा लोड करने लगा. इस पर उसने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया. गोली चलने की आवाज सुनकर घर की महिलाएं और परिजन मौके पर पहुंच गए. इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला.