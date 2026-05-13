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हमीरपुर में महिला ने छेड़खानी का किया विरोध तो मारी गोली, पुलिस की पकड़ से दूर आरोपी

महिला की तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी.

महिला ने छेड़खानी का किया विरोध तो मारी गोली
महिला ने छेड़खानी का किया विरोध तो मारी गोली (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 2:26 PM IST

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हमीरपुर: जिले के भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के धुंधपुर गांव में बुधवार की सुबह एक महिला छेड़खानी का विरोध किया तो युवक ने गोली मार दी गई. इसके बाद घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

धुंधपुर गांव निवासी सरस्वती निषाद (37) पत्नी कमल निषाद ने बताया कि वह सुबह करीब पांच बजे घर से जुड़े पशुबाड़े में सफाई और जानवरों को चारा डालने गई थी. इसी दौरान गांव निवासी अर्जुन निषाद वहां पहुंच गया और बुरी नीयत से पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा. महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने अवैध तमंचे से फायर कर दिया. गोली महिला के हाथ और कंधे के पास लगी.


पीड़िता ने बताया कि गोली लगने के बाद आरोपी दोबारा तमंचा लोड करने लगा. इस पर उसने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया. गोली चलने की आवाज सुनकर घर की महिलाएं और परिजन मौके पर पहुंच गए. इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला.


महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी अर्जुन पहले भी उसके घर में घुसने और हमला करने की कोशिश कर चुका है. घटना के बाद परिजन घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. गांव में घटना के बाद दहशत और आक्रोश का माहौल है.


सुमेरपुर थाना प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि सुबह करीब छह बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी. प्रारंभिक जानकारी में गांव निवासी अर्जुन निषाद पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है. छेड़छाड़ के आरोपों की भी जांच कराई जा रही है. महिला की तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है.

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