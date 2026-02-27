ETV Bharat / state

वाराणसी में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म; एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी

वाराणसी : चौबेपुर थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है. युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. युवती ने मामले की जानकारी परिजनों को दी. जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.







'शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए' : युवती का आरोप है कि थाना वलूआ के रहने वाले युवक प्रभाकर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए. युवती का आरोप है कि शादी की बात कहने पर युवक अब इनकार कर रहा है. पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी. जिसके बाद युवती के परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है.