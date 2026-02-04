ETV Bharat / state

शराब पार्टी के बाद महिला की गला दबाकर हत्या, CCTV फुटेज ने आरोपी को पहुंचाया सलाखों के पीछे

आगरा: यूपी में आगरा की सदर थाना पुलिस ने गांव रोहता में महिला की हत्या का मंगलवार देर रात खुलासा कर दिया. महिला की हत्या उसके परिचित कारपेंटर ने की थी. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि शराब पार्टी के दौरान झगड़े होने पर उसने गुस्से में महिला को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया था. इसके बाद उसने महिला का गला दबा कर हत्या कर दी थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.



पुलिस के मुताबिक, गांव रोहता में अपनी मां विमला देवी के पास रह रही नीलम उर्फ पूनम का शव पड़ोस के मकान में मिला था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की. पूनम के दो बच्चे हैं. वह जूता बनाने का काम करती थी. पति कई साल पहले उसे छोड़ कर चला गया है. इसलिए, पूनम अपनी मां के पास बच्चों को लेकर रह रही थी.



अचानक हो गई थी लापता: एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि मृतका की मां और बच्चों ने छानबीन में बताया था कि पूनम रविवार की रात घर के बाहर अलाव जलाकर बैठी थी. जब उसकी बेटी घर से बाहर आई तो पूनम नहीं मिली थी. मां को गायब देखकर बेटी को लगा कि पड़ोस में किसी परिचित के घर चली गई होगी. जब देर रात तक नहीं लौटी तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए. सोमवार सुबह पूनम का शव घर के पास मकान में स्थित मार्केट की सीढ़ियों पर मिला था. पुलिस ने पूनम का पोस्टमार्टम कराया. इसके साथ ही हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस की टीमें लगाईं.



15 मिनट तक गला दबाकर रखा: एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीम ने गांव रोहता निवासी कारपेंटर राजेश को दबोचा है. आरोपी राजेश ने पूछताछ में बताया कि महिला से उसकी मित्रता थी. घटना वाली रात पूनम के साथ मार्केट की छत पर शराब पी और पूनम को भी पिलाई. शराब का नशे में पूनम बहक गई. गाली देने लगी, जिससे गुस्से में उसे धक्का दिया. जिससे सीढ़ियों पर पूनम गिरी तो उसके सिर से खून बहने लगा. यह देखकर मैं घबरा गया और पूनम अब पुलिस से पकड़वा देगी. इसलिए, उसका गला दबा दिया. वह बच नहीं जाए, इसलिए 15 मिनट तक उसका गला दबाए रखा. जब लगा कि पूनम मर चुकी है तो वहां से भाग गया.

यह भी पढ़ें: आगरा में जालसाजों ने महिला डाॅक्टर से 5 लाख ठगे, आपत्तिजनक संदेश भेजने का केस बता कर ऑनलाइन पेशी का दिया हवाला