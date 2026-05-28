जयपुर में मंदिर गई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, परिचित से मारपीट कर हाथ-पैर बांधे, तीन आरोपी गिरफ्तार
कोर्ट में बयान और शिनाख्त परेड के बाद आरोपियों से की जाएगी पूछताछ.
Published : May 28, 2026 at 11:17 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में सीकर रोड पर एक युवती से तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. यह घटना 23 मई की बताई जा रही है. पुलिस ने शिकायत पर एक्शन लेते हुए इस घटना के तीन आरोपियों की बापर्दा गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उन्होंने युवती के साथ मौजूद उसके परिचित से मारपीट की और युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. अब युवती के कोर्ट में बयान दर्ज करवाए जाने और शिनाख्त परेड होने के बाद पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेगी.
बापर्दा गिरफ्तार आरोपियों को भेजा जेल : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने आज गुरुवार को बताया कि 20 वर्षीय युवती अपने एक परिचित के साथ मंदिर गई थी. जहां से लौटते समय तीन युवकों ने युवती के साथ गए युवक के साथ मारपीट की और उसके हाथ-पैर बांध दिए. इसके बाद उन्होंने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. यह घटना 23 मई की है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को 26 मई को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है. तीनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है. अब पीड़िता के कोर्ट में बयान करवाए जाएंगे. शिनाख्त परेड के बाद पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेगी.
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वीडियो बनाया, वायरल करने की धमकी : पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि मंदिर दर्शन के बाद वह और परिचित बाहर बैठ गए. वहां आए तीन आरोपियों ने दोनों को घेर लिया और बोले कि उन्होंने उनका वीडियो बना लिया है. जिसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. आरोपियों ने युवक से मारपीट कर बंधक बना लिया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने फिलहाल, आरोपियों की पहचान भी उजागर नहीं की है. शिनाख्त परेड के बाद ही पुलिस आरोपियों की पहचान बताएगी.