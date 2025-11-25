ETV Bharat / state

दिल्ली में दरिंदगी की इंतहा: पहले महिला से दुष्कर्म, फिर बेरहमी से पिटाई, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दिल्ली में महिला के साथ हैवानियत
दिल्ली में महिला के साथ हैवानियत (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 25, 2025 at 3:56 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 4:41 PM IST

नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के मजनू का टीला इलाके में महिला के साथ हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक व्यक्ति ने महिला के साथ पहले दुष्कर्म करने के बाद बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना 22 नवंबर की बताई जा रही है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब पीड़िता को देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी. पीड़िता को बस अड्डे के पास स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालात गंभीर बनी हुई और बयान देने की स्थिति में नहीं है. चेहरे पर गहरे घावों के निशान बन गए हैं. डॉक्टरों को आशंका है कि चेहरे पर लगे गंभीर घावों के कारण उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है.

​पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, आरोपी कन्नू 22 नवंबर को महिला को अपने घर लेकर आया था, जहां उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद उसने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट भी की.

उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बंटिया ने बताया कि मजनू का टीला चौकी प्रभारी नवीन सिद्धू की टीम ने जांच की और इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. एसआई नवीन की टीम ने जांच में तेजी दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कन्नू को पकड़ लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. आरोपी ई-रिक्शा चलाता है. सिविल लाईंस थाने में मामला दर्ज किया गया है. यह घटना राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है.

पीड़ित महिला के बयान अभी नहीं हो पाए गए हैं. बयानों के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. सिविल लाईंस थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. राजा बंठिया, पुलिस उपायुक्त, उत्तरी जिला, दिल्ली पुलिस

Last Updated : November 25, 2025 at 4:41 PM IST

