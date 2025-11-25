ETV Bharat / state

दिल्ली में दरिंदगी की इंतहा: पहले महिला से दुष्कर्म, फिर बेरहमी से पिटाई, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के मजनू का टीला इलाके में महिला के साथ हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक व्यक्ति ने महिला के साथ पहले दुष्कर्म करने के बाद बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना 22 नवंबर की बताई जा रही है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब पीड़िता को देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी. पीड़िता को बस अड्डे के पास स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालात गंभीर बनी हुई और बयान देने की स्थिति में नहीं है. चेहरे पर गहरे घावों के निशान बन गए हैं. डॉक्टरों को आशंका है कि चेहरे पर लगे गंभीर घावों के कारण उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है.

​पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, आरोपी कन्नू 22 नवंबर को महिला को अपने घर लेकर आया था, जहां उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद उसने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट भी की.