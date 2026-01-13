ETV Bharat / state

उत्तरकाशी बड़कोट में भालू के हमले में महिला गंभीर घायल, हायर सेंटर किया रेफर

उत्तरकाशी: जनपद में भालुओं की दहशत कम नहीं हो पा रही है. बड़कोट में भालू के हमले में एक महिला गंभीर घायल हो गई. जिसे ग्रामीणों ने प्राथमिक उपचार के लिए बड़कोट पहुंचाया, जिसके बाद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया है. वहीं, यमुनोत्री हाईवे पर नगर पालिका क्षेत्र के दुबाटा व चौंदारी तोक में आज तड़के दिखाई दिये तीन भालुओं की चहलकदमी से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है. लोगों ने वन विभाग से जल्द भालुओं से निजात दिलाने की मांग की है.

मंगलवार रवांई रेंज अपर वन प्रभाग बड़कोट में अमरा देवी पत्नी गजेंद्र सिंह निवासी ग्राम बड़कोट स्थित नोनीयाली नामे तोक में अपनी छानियों में पशुओं को चारा देने जा रही थी. अचानक भालू ने महिला पर हमला कर घायल कर दिया. आसपास के ग्रामीणों ने किसी तरह शोर मचाकर भालू को भगाया. साथ ही महिला को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में उपचार के लिए लाया गया. यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद महिला को हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया. इधर सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर अंगद सिंह राणा ने बताया महिला का प्राथमिक उपचार किया गया और महिला के सिर पर अधिक चोटें आई हैं. महिला की हालत गंभीर होने पर इसे हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है.

यमुना वन प्रभाग के एसडीओ साधू लाल ने बताया कि घायल महिला का उपचार चल रहा है. जरूरत पड़ी तो विभागीय वाहन से महिला को हायर सेंटर देहरादून ले जाया जाएगा. वहीं, यमुनोत्री हाईवे पर नगरपालिका क्षेत्र दुबाटा व चौंदारी तोक में सुबह तड़के तीन भालुओं की चहलकदमी दिखाई दी. जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है. इससे पूर्व भी भटवाड़ी क्षेत्र के मल्ला गांव में जंगल से निकलकर एक भालू अपने दो बच्चों के साथ घर में घुस गया.