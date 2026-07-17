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कानपुर में मामा ने ड्राइवर संग मिलकर किया भांजी से गैंगरेप, चलते ट्रक से कूदकर बचाई जान

घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया.

सगे मामा ने ड्राइवर संग मिलकर किया गैंगरेप
सगे मामा ने ड्राइवर संग मिलकर किया गैंगरेप (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 9:49 AM IST

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कानपुर: सजेती थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 15 साल की नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. घटना का मुख्य पीड़िता का मामा है, जिसने ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता ने चलती ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई और घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई. पिता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

पीड़िता के पिता ने सजेती थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि मेरा साला मेरी 15 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ट्रक में ले गया. मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि वह ऐसा दुस्साहस करेगा. ट्रक के अंदर उसने ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर मेरी बेटी के साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया. जब मेरी बेटी ने विरोध किया, तो दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. वे बेटी को जबरन ट्रक में डालकर कानपुर-सागर हाईवे की ओर ले जा रहे थे, तभी आलियापुर टोल प्लाजा के करीब मेरी बेटी ने चलती ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई और जैसे-तैसे घर तक पहुंची. पिता ने गुरुवार को अपने साले और ड्राइवर के खिलाफ सजेती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी मामा और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. कल दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी.

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