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झांसी में महिला से लाखों रुपये की ठगी; झाड़-फूंक के नाम पर जेवर उतरवाए, पुलिस जांच में जुटी

झांसी : जिले के टहरौली क्षेत्र में ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि अज्ञात लोगों ने महिला को झांसे में लेकर लाखों रुपये के जेवरात पार कर दिए. मामला टहरौली थाना क्षेत्र के टहरौली खास का है. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

थाना प्रभारी टहरौली सोमेश सिंह ने बताया कि पीड़िता द्वारा शिकायत की गई है. जिसकी जांच पड़ताल के बाद कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. महिला का आरोप है कि सोमवार को कुछ अज्ञात लोग घर पहुंचे और तहसील जाने का रास्ता पूछने लगे. बातचीत के दौरान उन्होंने खुद को तांत्रिक बताकर परिवार को अपने झांसे में ले लिया. बुजुर्ग महिला उनकी बातों में आ गई और आरोपियों को घर ले आई.





