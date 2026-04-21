झांसी में महिला से लाखों रुपये की ठगी; झाड़-फूंक के नाम पर जेवर उतरवाए, पुलिस जांच में जुटी
थाना प्रभारी टहरौली सोमेश सिंह ने बताया कि पीड़िता द्वारा शिकायत की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 4:58 PM IST
झांसी : जिले के टहरौली क्षेत्र में ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि अज्ञात लोगों ने महिला को झांसे में लेकर लाखों रुपये के जेवरात पार कर दिए. मामला टहरौली थाना क्षेत्र के टहरौली खास का है. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.
थाना प्रभारी टहरौली सोमेश सिंह ने बताया कि पीड़िता द्वारा शिकायत की गई है. जिसकी जांच पड़ताल के बाद कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. महिला का आरोप है कि सोमवार को कुछ अज्ञात लोग घर पहुंचे और तहसील जाने का रास्ता पूछने लगे. बातचीत के दौरान उन्होंने खुद को तांत्रिक बताकर परिवार को अपने झांसे में ले लिया. बुजुर्ग महिला उनकी बातों में आ गई और आरोपियों को घर ले आई.
महिला का आरोप है कि आरोपियों ने झाड़-फूंक के नाम पर महिला को बहकाया और फिर उससे मंगलसूत्र, हाफ पेटी और बिछुआ उतरवा लिए. पीड़िता के मुताबिक, झाड़-फूंक के बाद उसे कुछ होश नहीं रहा. जब तक परिवार कुछ समझ पाता, आरोपी लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो चुके थे.
होश आने पर महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया. पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की है. बताया जा रहा है कि तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है.
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