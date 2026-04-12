ETV Bharat / state

साइबर ठगों ने निवेश का झांसा देकर महिला से 69 लाख रुपए की ठगी, पड़ताल में जुटी पुलिस

निवेश का झांसा देकर एक महिला से लाखों की ठगी करने के मामले की पुलिस पड़ताल में जुट गई है.

CYBER CRIME in UTTARAKHAND
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 9:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: साइबर ठगों ने निवेश का झांसा देकर देहरादून की एक महिला से 69 लाख रुपए की ठगी कर डाली. महिला ने फेसबुक पर एक निवेश का विज्ञापन देखा और अधिक लाभ कमाने के लालच में रकम लगा दी, महिला ने यह रकम अपने खाते और अपने पति के खाते समेत लोन और कर्ज लेकर साइबर ठगों के खातों में ट्रांसफर किए. महिला की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने कहा कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा.

राजपुर रोड निवासी महिला ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वह एक ग्रहणी है और उनके पति आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं. 10 फरवरी को पीड़िता ने फेसबुक पर आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड पर एक इन्वेस्टमेंट से संबंधित विज्ञापन देखा था. विज्ञापन में धनराशि लगाकर अधिक लाभ कमाने के लिए बताया जा रहा था. उसके बाद पीड़िता ने लिंक खोला,उसमें एक मोबाइल नंबर दिखाई दिया, जोकि कावेरी मल्होत्रा का था. पीड़िता ने दिए गए नंबर पर मैसेज भेजा,जिसके बाद उन्हें निवेश संबंधी जानकारी दी गई और एक फॉर्म भराया गया. जिसके बाद पीड़िता को एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया. कावेरी नाम की महिला ने पीड़िता को एक आईडी दी और पासवर्ड दिया. 17 फरवरी को पीड़िता ने 50 हजार रुपए का निवेश किया और यह धनराशि उन्हें एआर ऑफिशियल की पेज पर दिखाई देने लगी.

उसके बाद कावेरी मल्होत्रा ने पीड़िता को बताया कि यदि आप अधिक धनराशि निवेश करती है तो अधिक मुनाफा होगा. 25 मार्च तक पीड़िता ने अपने और अपने पति के खाते से सहित लोन और कर्ज लेकर 69 लाख रुपए जमा कर दिए. लेकिन जब पीड़िता ने कुछ धनराशि निकालने के लिए आवेदन किया तो उनसे 50 लाख रुपए की सिक्योरिटी धनराशि मांगी गई. पीड़िता को ठगी का एहसास होने के बाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. साथ ही पीड़िता द्वारा जिन खातों में धनराशि ट्रांसफर की गई है उन खातों की जांच की जा रही है.

पढे़ं:

TAGGED:

देहरादून साइबर ठगी
उत्तराखंड साइबर अपराध
DEHRADUN CYBER ​​FRAUD
UTTARAKHAND CYBER ​​CRIME
CYBER CRIME IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.