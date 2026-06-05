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देहरादून में पुश्ते दहने से दबी महिला, 2 घंटे की मेहनत से बचाई जा सकी जान

देहरादून में एक भवन का पुश्ता गिरने से महिला मलबे में दबी, घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी, रेस्क्यू टीमों ने बमुश्किल बचाई जान

WOMAN BURIED WALL COLLASPE
पुश्ता दहने से दबी महिला (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 5, 2026 at 10:34 PM IST

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देहरादून: राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओल्ड राजपुर में एक भवन का पुश्ता गिरने से एक महिला मलबे में दब गई. जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. तब जाकर महिला को सकुशल बाहर निकाला और उसकी जान बचाई.

ओल्ड राजपुर में भवन का पुश्ता दहा: जानकारी के मुचाबिक, शुक्रवार यानी 5 जून को राजपुर थाने में एक सूचना मिली. जिसमें बताया गया है कि ओल्ड राजपुर में एक भवन का पुश्ता गिरने से कुछ लोग उसके मलबे के नीचे फंस गए हैं. सूचना पर थाना राजपुर से पुलिस बल तत्काल आपदा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचा.

मलबे के नीचे फंसी महिला: इसके साथ ही एसडीआरएफ और फायर सर्विस को भी घटना के संबंध में सूचना दी गई. मौके पर पहुंच कर देखा कि एक संकीर्ण गली के अंदर एक पुश्ता गिर गया था, जिसकी चपेट में आने से एक महिला उसके मलबे के नीचे फंस गई थी, जिसका आधे से ज्यादा शरीर मलबे के अंदर दबा हुआ था.

WOMAN BURIED WALL COLLASPE
मलबे में दबी महिला का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- Police)

राजपुर थाना प्रभारी पीड़ी भट्ट ने बताया है कि स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर अन्य रेस्क्यू टीमों का इंतजार किए बिना राजपुर पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ फावड़ा, बेलचा आदि की सहायता से मलबे में फंसी महिला को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. अन्य रेस्क्यू टीमों के पहुंचने पर उनके साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद महिला को मलबे से बाहर निकाला.

इसके बाद एंबुलेंस के माध्यम से महिला को उपचार के लिए कोरोनेशन अस्पताल भिजवाया गया. फिलहाल, महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं, महिला के सुरक्षित रेस्क्यू करने पर परिजनों ने पुलिस, एसडीआरफ और फायर सर्विस टीमों का आभार जताया है.

बता दें कि चंद दिनों बाद उत्तराखंड में मानसून भी दस्तक देने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही बारिश कई जगहों पर अपना कहर दिखाने लगा है. बीते दिनों देहरादून में रिस्पना नदी उफान पर आ गई थी. जबकि, आज ही यमुनोत्री और बदरीनाथ हाईवे पर मलबा आ गया था. जिससे आवाजाही बंद हो गई थी. अभी मौसम विभाग ने भी 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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