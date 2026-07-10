गोरखपुर: पिता का इलाज कराने जा रही महिला को कार से खींचकर युवकों ने पीटा, आरोपी गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 8:50 PM IST
गोरखपुर: बुजुर्ग पिता का इलाज कराने अस्पताल जा रही महिला की कार शाहपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक बाइक से टकरा गई. बाइक सवार युवक ने अपने दोस्तों को बुलाया, फिर सबने मिल कर महिला को कार से बाहर निकाल कर पीटा और महिला के साथ कथित अभद्रता भी की.
संयोग से इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई. पीड़ित महिला भी अपने साथ हुई घटना को लेकर थाने पहुंची. पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी.
आरोप है कि युवक ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद महिला को कार से बाहर खींचकर उसके साथ मारपीट की गई और कार में भी तोड़फोड़ की गई. बीच सड़क पर हुए इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद शाहपुर पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया.
पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें: कस्तूरबा गांधी की बालिकाओं की पिटाई का मामला ; गोरखपुर की हंटर वाली हॉस्टल वार्डन पर कार्रवाई तय - warden brutally beat up girls