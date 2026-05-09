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बिहार में रेलवे स्टेशन पर हरा रंग लगाकर खीरा बेचने वाली महिला गिरफ्तार, 9 महिला वेंडर डिटेन

कटिहार जंक्शन पर खीरा रंगकर बेचने के मामला में RPF ने कार्रवाई की है. छापेमारी कर एक महिला को गिरफ्तार किया और 8 हिरासत में.

Katihar Woman Vendor Arrested
कटिहार जंक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 9, 2026 at 10:28 AM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में स्टेशन परिसर में खीरा बेच रही महिलाएं खीरे को हरा और ताजा दिखाने के लिए रंग में डुबोते नजर आ रही हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद यात्रियों में आक्रोश फैल गया है और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने तुरंत संज्ञान लिया.

गिरफ्तार महिला का दावा: पूछताछ के दौरान गिरफ्तार महिला ने दावा किया कि खीरे पर मिठाई में इस्तेमाल होने वाला खाद्य रंग लगाया गया था. उसका कहना था कि इससे खीरा अधिक आकर्षक और ताजा दिखता है. हालांकि RPF अब इस बात की जांच कर रही है कि इस्तेमाल किया गया रंग खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप था या नहीं.

स्टेशन पर हरा रंग लगाकर खीरा बेचने वाली महिला गिरफ्तार (ETV Bharat)

यात्रियों में बढ़ी नाराजगी: इस घटना के बाद स्टेशन पर यात्रा कर रहे यात्री और स्थानीय लोग काफी नाराज हैं. लोगों का कहना है कि स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच जरूरी है. कई यात्रियों ने कहा कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

अवैध वेंडिंग पर सवाल: मामले ने रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडिंग और खाद्य सामग्री की निगरानी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. स्टेशन परिसर में बिना लाइसेंस के वेंडरों की मौजूदगी और उनकी गुणवत्ता जांच की कमी उजागर हुई है. रेलवे प्रशासन अब इस पूरे सिस्टम की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है.

RPF की त्वरित कार्रवाई: आरपीएफ इंस्पेक्टर विक्रम के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने स्टेशन परिसर और आसपास छापेमारी की. छापेमारी के दौरान खीरे पर हरा रंग लगाकर बेचने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य आठ महिला वेंडरों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई. सभी महिलाएं स्टेशन परिसर में बिना अनुमति के अवैध वेंडिंग कर रही थी.

"वायरल वीडियो में साफ देखा गया था कि खीरे पर हरा रंग लगाया जा रहा है. वीडियो की सत्यता की जांच के बाद त्वरित कार्रवाई की गई. पूछताछ में गिरफ्तार महिला ने दावा किया कि खीरे पर मिठाई में इस्तेमाल होने वाला खाद्य रंग लगाया गया था ताकि खीरा अधिक ताजा और आकर्षक दिखे."- विक्रम, आरपीएफ इंस्पेक्टर

महिलाओं से लगातार पूछताछ: आरपीएफ की टीम सभी हिरासत में ली गई महिलाओं से लगातार पूछताछ कर रही है. संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. वीडियो की सत्यता और रंग की सुरक्षा जांच के आधार पर आगे की दिशा तय की जाएगी.

रेलवे प्रशासन सतर्क: रेलवे प्रशासन ने पूरे मामले पर नजर रखी हुई है और यात्रियों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है. इस घटना से सबक लेते हुए स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री और वेंडरों की निगरानी को और सख्त बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

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VENDOR ARRESTED AT KATIHAR JUNCTION
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