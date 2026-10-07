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नंगे पैर साड़ी पहनकर दौड़ने वाली वायरल महिला फिर मैदान में उतरीं, इस बार ट्रैक सूट में लगाई रेस

वायरल महिला कविता देवी और अन्य महिलाएं ( Etv Bharat )

रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ की वो महिला, जिनकी साड़ी पहनकर और नंगे पैर 1600 मीटर दौड़ने की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, एक बार फिर मैदान में उतर चुकी हैं. लेकिन इस बार अंदाज बदला हुआ है. पहले जहां उन्होंने घरेलू जिम्मेदारियों और मुश्किल हालात के बीच नंगे पैर दौड़ लगाई थी, वहीं अब वह स्पोर्ट्स किट पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ रेस की तैयारी करती नजर आईं.

परिवार के बेहतर भविष्य और अपने सपने को पूरा करने के लिए शुरू हुआ कविता देवी का संघर्ष अब उनकी पहचान बन चुका है. मैदान पर उनकी मेहनत और रफ्तार देखकर साफ नजर आता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हौसला मजबूत हो तो रास्ता जरूर निकलता है.