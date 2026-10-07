नंगे पैर साड़ी पहनकर दौड़ने वाली वायरल महिला फिर मैदान में उतरीं, इस बार ट्रैक सूट में लगाई रेस
रामगढ़ में नंगे पैर दौड़ने वाली महिला स्पोर्ट्स किट पहनकर मैदान में अभ्यास करते दिखीं.
Published : October 7, 2026 at 9:41 PM IST
रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ की वो महिला, जिनकी साड़ी पहनकर और नंगे पैर 1600 मीटर दौड़ने की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, एक बार फिर मैदान में उतर चुकी हैं. लेकिन इस बार अंदाज बदला हुआ है. पहले जहां उन्होंने घरेलू जिम्मेदारियों और मुश्किल हालात के बीच नंगे पैर दौड़ लगाई थी, वहीं अब वह स्पोर्ट्स किट पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ रेस की तैयारी करती नजर आईं.
परिवार के बेहतर भविष्य और अपने सपने को पूरा करने के लिए शुरू हुआ कविता देवी का संघर्ष अब उनकी पहचान बन चुका है. मैदान पर उनकी मेहनत और रफ्तार देखकर साफ नजर आता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हौसला मजबूत हो तो रास्ता जरूर निकलता है.
वायरल होने के बाद भी उनके कदम रुके नहीं हैं, बल्कि पहचान मिलने के बाद उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है. अब उनका लक्ष्य सिर्फ दौड़ पूरी करना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर खाकी वर्दी पहनने के सपने को साकार करना है.
मैदान पर दौड़ती इस महिला की कहानी सिर्फ एक रेस की कहानी नहीं है. यह उस जज्बे की कहानी है. जहां संघर्ष को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाया गया. साड़ी से स्पोर्ट्स किट तक का ये सफर बताता है कि मेहनत और हौसले के आगे मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं.
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