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रांची सदर अस्पताल में बड़ी चिकित्सकीय सफलता, सर्जरी से निकाली गई 1.45 किलो की विशाल तिल्ली

रांची: सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का एक और उदाहरण सामने आया है. रांची सदर अस्पताल के सर्जरी विभाग ने एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. जिसमें बुंडू प्रखंड के आनेडीह गांव की रहने वाली सुलोचना देवी की 1.45 किलोग्राम वजनी विशाल तिल्ली (स्प्लीन) को लैप्रोस्कोपिक तकनीक से सफलतापूर्वक निकाल दिया. ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और अब मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रही हैं. खास बात यह है कि यह पूरा इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क किया गया.

लंबे समय से पेट दर्द से जूझ रही थी मरीज

सुलोचना देवी पिछले कई वर्षों से लगातार पेट दर्द, पेट में भारीपन और अत्यधिक कमजोरी की समस्या से परेशान थी. बीमारी के कारण उनका सामान्य जीवन प्रभावित हो गया था. परिवार ने कई अस्पतालों और चिकित्सकों से इलाज कराया, लेकिन बीमारी का सही कारण सामने नहीं आ सका. कुछ अस्पतालों में जांच के दौरान चिकित्सकों ने खून की गंभीर बीमारी और कैंसर जैसी आशंका भी जताई, जिससे पूरा परिवार मानसिक तनाव में आ गया था.

जानकारी देते सिविल सर्जन और सर्जन (ईटीवी भारत)

गरीब परिवार के लिए इलाज बन गया था चुनौती

मरीज के पति मृत्युंजय महतो एक छोटा किसान है. सीमित आय के कारण बेहतर इलाज कराना परिवार के लिए आसान नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने पत्नी की इलाज के लिए कई अस्पतालों के चक्कर लगाए. आर्थिक परेशानियों के बीच परिवार लगातार इस उम्मीद में था कि बीमारी का सही कारण पता चल सके और पत्नी को राहत मिले.

सदर अस्पताल में गंभीर बीमारी हुई डिटेक्ट

आखिरकार मरीज ने रांची सदर अस्पताल के सर्जरी विभाग में परामर्श लिया. यहां चिकित्सकों ने विस्तृत जांच कराई तो पता चला कि मरीज की तिल्ली सामान्य से कई गुना बड़ी हो चुकी है. साथ ही उनके शरीर में खून की भी भारी कमी थी. उनका हीमोग्लोबिन स्तर मात्र 5 ग्राम प्रति डेसीलीटर के आसपास था. कई बार रक्त चढ़ाने के बावजूद कुछ ही दिनों में हीमोग्लोबिन दोबारा घट जाता था. जिससे चिकित्सकों को गंभीर बीमारी की आशंका हुई.

एमआरआई रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात

रिम्स में कराई गई एमआरआई जांच में मरीज की तिल्ली का आकार लगभग 26×16 सेंटीमीटर पाया गया, जो सामान्य आकार से कई गुना बड़ा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने ऑन्कोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों से भी सलाह ली. विशेषज्ञों ने तिल्ली निकालने और उसके ऊतकों की बायोप्सी कराने की सलाह दी, ताकि बीमारी की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके.

लैप्रोस्कोपिक तकनीक से सफल रहा ऑपरेशन