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एक महीने डिजिटल अरेस्ट रही हिमाचल की महिला, साइबर ठगों ने उड़ाए 15.50 लाख रुपए, भूलकर भी न करें ये गलती

इसके बाद साइबर ठगों ने महिला को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया. उसे निर्देश दिए गए कि वह इस मामले की जानकारी अपने किसी परिजन, रिश्तेदार या बैंक अधिकारी को न दे. आरोपियों ने दावा किया कि उसके बैंक खातों और जरूरी दस्तावेजों की आरबीआई के माध्यम से जांच की जा रही है. महिला को यह भी भरोसा दिलाया गया कि जांच पूरी होने और दस्तावेज कोर्ट में जमा करने के बाद उसके खाते से भेजी गई पूरी रकम वापस लौटा दी जाएगी.

पुलिस में दी शिकायत के अनुसार, पीड़िता को पहली बार 15 अगस्त को फोन आया था. फोन करने वाली महिला ने खुद को दिल्ली पुलिस की अधिकारी बताते हुए कहा कि उसके खिलाफ एक मामला दर्ज है. इसके बाद पीड़िता की कथित पुलिस अधिकारी से बात करवाई गई. वीडियो कॉल के दौरान वर्दी पहने एक व्यक्ति को भी दिखाया गया, जिससे महिला को विश्वास हो गया कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में पुलिस अधिकारी है.

मंडी: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों साइबर अपराध के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. मंडी जिले के धर्मपुर में साइबर ठगी का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. साइबर ठगों ने एक महिला को करीब एक महीने से अधिक समय तक 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर मानसिक दबाव में रखा और मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में फंसाने का डर दिखाकर उससे 15.50 लाख रुपये ठग लिए. आरोपियों ने खुद को सीबीआई, पुलिस और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारी बताकर महिला को लगातार डराया-धमकाया. इतना ही नहीं, शातिर बदमाशों ने महिला को उसके पति और बेटे को अगवा करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी.

पीड़िता के मुताबिक, साइबर ठगों ने करीब एक महीने से अधिक समय तक उसे इसी तरह निगरानी में रखा. लगातार फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से उस पर मानसिक दबाव बनाया जाता रहा. कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी और परिवार को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाकर महिला को इस कदर भयभीत कर दिया गया कि उसने अपनी जिंदगीभर की जमा पूंजी आरोपियों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दी.

साइबर ठगों ने उड़ाई महिला की जीवनभर की जमा पूंजी

पुलिस की दी शिकायत में महिला ने बताया कि, साइबर अपराधियों की धमकी के डर से उसने दो अलग-अलग बार में कुल 15.50 लाख रुपये साइबर ठगों के खातों में ट्रांसफर किए. रकम भेजने के बाद जब परिस्थितियों पर संदेह हुआ तो महिला ने आखिरकार अपने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया. परिवार ने महिला को संभाला और मामले की शिकायत पुलिस से की. शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस थाना मंडी में एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की आगामी जांच पुलिस थाना धर्मपुर के प्रभारी एवं जांच अधिकारी की ओर से की जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी विनोद कुमार ने कहा, "पीड़ित महिला की शिकायत पर साइबर पुलिस थाना मंडी में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अब ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और अन्य माध्यमों की जांच कर रही है. साइबर अपराधी अक्सर लोगों को कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का भय दिखाकर मानसिक दबाव में लेते हैं. लोगों से अपील है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी या रकम साझा न करें. यदि कोई व्यक्ति पुलिस, सीबीआई, आरबीआई या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर फोन करता है और पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है तो पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करें. साइबर ठगी का शिकार होने या ठगी का संदेह होने पर फौरन साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं. समय पर शिकायत मिलने से ठगी की रकम को रोकने या रिकवर करने की संभावना बढ़ सकती है."

अनजान कॉल आने पर क्या करें?

मोबाइल और फोन पर कॉल आने पर सबसे पहले कॉल करने वाले की पुष्टि करें.

अगर आपको लगता है कि किसी तरह की धोखाधड़ी है, तो फोन काट दें.

फौरन पुलिस स्टेशन/साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क कर रिपोर्ट दर्ज कराएं.

राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं.

साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी लॉग इन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों से अपना अनुभव भी साझा करें.

पुलिस की अपील : कोई भी सरकारी जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर घर में नजरबंद नहीं करती. ऐसे किसी भी कॉल से घबराने के बजाय तुरंत परिजनों को जानकारी दें और पुलिस से संपर्क करें.

भूलकर भी न करें ये गलती

अनजान नंबर से कॉल आने पर किसी को व्यक्तिगत जानकारी न दें.

अनजान या संदिग्ध नंबर पर भूलकर भी ज्यादा बातचीत न करें.

किसी अनजान के कहने पर पैसे न भेजें.

किसी से कोई भी OTP साझा न करें.

अनजान नंबर से कॉल करने वाले पर भरोसा बिल्कुल भी न करें.

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