धनबाद में भाई बनकर महिला से लाखों रुपये की ठगी, फोन पर मिली थी धमकी
धनबाद में एक ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. आरोपी ने भाई बनकर लाखों रुपये की ठगी कर ली.
Published : January 18, 2026 at 11:43 AM IST
धनबाद: जिले में एक ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. पहले तो एक भाई की दुहाई दी, फिर भाई ने ही बहन से लाखों रुपए की ठगी कर ली. यह मामला पुटकी थाना क्षेत्र के भागाबांध ओपी क्षेत्र के भागाबांध बस्ती की है. घटना के बाद पीड़िता ने मामले के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है.
दरअसल, तिलकी देवी की नाबालिग बेटी को इंस्टाग्राम (8092614160) पर एक लड़के ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है. तुम ही मेरी बहन हो. मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहा हूं. गिफ्ट भेजने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूं. डिलिवरी के लिए आए तो तुम रिसीव कर लेना. जिस पर नाबालिग ने कहा कि ठीक है भाई.
इसके थोड़ी देर बाद फिर उसी नंबर से बताया गया कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और पैसे भेजने के लिए कहा गया. जिसके बाद नाबालिग ने अपनी मां को फोन दे दिया. उसके बाद उसी नंबर से दोबारा फोन आया और कहा गया कि आपकी वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है. अगर पैसे नहीं दी तो पुलिस आपके घर पहुंचेगी और तुम्हें घसीटते हुए लेकर आएगीं.
तिलकी देवी ने कहा कि इसके बाद मोबाइल पर एक वीडियो भी भेजा गया, जिसमें एक महिला को पुलिस ले जा रही थी. यह सब देखकर वह डर गई. उसके बाद साउदी अरब में रहने वाले भाई को फोन किया. उसने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भिजवाए. फोन करने वाले लड़के ने स्कैनर भेजा, जिसके जरिए उसे 2 लाख 7 हजार 201 रुपए ट्रांसफर किया गया. इसके बाद भी वह 3 लाख रुपए की और मांग करने लगा. फिर महिला ने घटना की जानकारी अपने पड़ोसियों और आसपास के लोगों को दी, जिस पर लोगों ने साइबर फ्रॉड होने की बात बताई.
इसके बाद पीड़िता सरायढेला साइबर थाना पहुंचकर मामले की जानकारी दी. साइबर थाना द्वारा पहले नेशनल पोर्टल पर मामला ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए कहा गया. जहां पहले ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई फिर साइबर थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज हुई. साइबर थाना की पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
इस मामले को लेकर साइबर थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद ने कहा कि मामले की लिखित आवेदन मिली है. पीड़ित के द्वारा नेशनल पोर्टल में ऑनलाइन शिकायत की गई है. 24 घंटे के बाद नेशनल पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन शिकायत साइबर थाना को मिलती है. शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
