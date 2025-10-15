ETV Bharat / state

महिला ने ट्रक में आग लगने का किया प्रयास, पुलिस ने रोका तो की हाथापाई, जानिए पूरा मामला?

उत्तराखंड के देहरादून जिले में महिला ने ट्रक को आगे के हवाले करने का प्रयास किया, जिसको वीडियो भी सामने आया.

महिला ने ट्रक में आग लगने का किया प्रयास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 15, 2025 at 8:14 PM IST

3 Min Read
देहरादून: राजधानी देहरादून के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के एक बड़ा मामला सामने आया है. आरोप है कि महिला ने ट्रक के नीचे घुसकर आग लगाने का प्रयास किया. वहीं पुलिस ने जब ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया तो महिला ने पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी. इस दौरान महिला ने जमकर हंगामा भी किया. पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है.

अब आप पूरे विवाद की वजह समझिए: दरअसल, ये पूरा हंगामा मंगलवार 14 अक्टूबर रात को हुआ है. हुआ ये कि चार दिन पहले यानी 10 अक्टूबर को आशारोड़ी से देहरादून की तरफ ट्रक आ रहा था. मोहब्बेवाला क्षेत्र में ड्राइवर का ट्रक से नियंत्रण हो गया और ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे घर की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घूस गया. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी सी मच गई थी. इस हादसे में ट्रक ड्राइवर को भी काफी चोटें आई है.

महिला ने ट्रक में आग लगने का किया प्रयास (ETV Bharat)

महिला ने ट्रक में आग लगाने का किया प्रयास: मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. लेकिन तीन दिन से ट्रक वहीं पर खड़ा हुआ था. मंगलवार 14 अक्टूबर की रात को पुलिस को सूचना मिली कि घर की महिलाए ट्रक को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां हंगामा खड़ा हो गया. एक महिला ट्रक के नीचे घुस गई और आग लगाने का प्रयास करने लगी.

मौके पर काफी हंगामा हुआ: पुलिस ने जब उस महिला को रोकने का प्रयास किया तो कई और महिलाएं मौके पर पहुंच गई. इसके बाद मौके पर काफी हंगामा हुआ. महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की. मौके पर कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी. इस वजह से स्थिति की और भी जटिल बन गई थी. हालांकि जैसे-तैसे पुलिस ने ट्रक को आग लगाने से बचाया और मामले का शांत कराया.

एसपी सिटी प्रमोद सिंह का बयान: वहीं इस मामले में एसपी सिटी प्रमोद सिंह ने बताया कि घर की दीवार टूटने के कारण पीड़ित परिवार आवेश में आ गया था. मामले की जानकारी मिलते ही आईएसबीटी चौकी से पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था. पीड़ित की परिजन महिला जो घटना में अपने घर की हुई क्षति को देखकर काफी भावनात्मक हो गई थी और आवेश में आकर उसके द्वारा ट्रक को जलाने का प्रयास किया जा रहा था. लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया था. दोनों पक्षों के बीच आपसी वार्ता हो गई है. ट्रक मालिक ने मकान मालिक पूरन बहादुर थापा को कुल नुकसान की रकम अदा करने को कहा है. जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी.

