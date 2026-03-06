ETV Bharat / state

दिल्ली में मां ने बेटियों की हत्या के बाद की जान देने की कोशिश, फिलहाल हालत गंभीर

पुलिस ने बताया कि मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. महिला के होश में आने पर उसका बयान दर्ज किया जाएगा.

महिला ने की बेटियों की हत्या
महिला ने की बेटियों की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 6, 2026 at 10:52 PM IST

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक महिला ने दो बेटियों की हत्या कर खुद की जान लेने का प्रयास किया. पुलिस ने समय रहते महिला को बेहोशी की हालत में घर से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम पुलिस को पीसीआर कॉल मिली, जिसमें व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है और अंदर से किसी तरह की आवाज भी नहीं आ रही.

सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वीडियोग्राफी के बीच पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गई. वहां दो युवतियां मृत पाई गईं. जब दूसरी कमरे की तलाशी ली गई तो महिला बेहोश पाई गई, जिसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया. फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला के होश में आने के बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा.

डीसीपी आनंद मित्तल के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि मां ने पहले दोनों बेटियों की हत्या की और उसके बाद खुद जान देने का प्रयास किया. हालांकि पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. घटना की सूचना मिलने के बाद क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

