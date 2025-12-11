रांची: डायन बताकर महिला के साथ प्रताड़ना, लोगों का आरोप- भूत बनकर डरा रहा है मृतक

रांची: डायन बताकर महिला के साथ प्रताड़ना, लोगों का आरोप- भूत बनकर डरा रहा है मृतक
रांची में डायन के नाम पर एक महिला को प्रताड़ित किया गया. मामले में पीड़िता ने FIR दर्ज कराई है.
Published : December 11, 2025 at 9:53 AM IST
रांची: राजधानी रांची में एक परिवार को डायन के नाम पर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. मामले को लेकर पीड़ित महिला के द्वारा रांची के विधानसभा थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया है.
क्या है पूरा मामला
रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र के कुटे गांव में एक महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. पीड़ित कलावती देवी ने बताया कि बीते सावन माह में उसके गोतिया पवन लोहरा की रिंग रोड स्थित बाल सिरिंग के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. इसी घटना के बाद गांव के कई लोग उस पर न सिर्फ डायन होने का आरोप लगाया बल्कि उसे डायन के नाम पर लगातार प्रताड़ित भी कर रहे हैं.
इस संबंध में पीड़िता कलावती देवी ने संदीप लोहरा, फुलो देवी, लक्ष्मी देवी, छोटो लोहरा, रवि लोहरा, मनोज लोहरा, भिखू लोहरा, किरण देवी, सोमरा लोहरा, सावित्री देवी, ननक लोहरा, पूनम देवी, सिवा लोहरा और पार्वती देवी के खिलाफ विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
दो मृतकों को लेकर किया जा रहा प्रताड़ित
कलावती ने बताया कि सभी आरोपी उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए पवन की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे. आरोप है कि ये सभी लोग कलावती देवी को जबरन इटकी थाना क्षेत्र के दरहा गांव स्थित एक भगत के पास ले गए और रास्ते भर उसे प्रताड़ित किया.
पीड़िता का कहना है कि यह सिलसिला लगातार जारी रहा. घटना सात दिसंबर को तब और गंभीर हो गई, जब लगभग सुबह 10 बजे कई लोग उसके घर में घुस आए और उनकी बुआ बुधो देवी, जिनकी मौत आठ-नौ वर्ष पूर्व हो चुकी है, का नाम लेते हुए कहा कि वह भूत बनकर उन्हें परेशान कर रही है. आरोपियों ने कलावती देवी पर दबाव बनाया कि वह भूत वापस कर दे, अन्यथा उसे जान से मार देंगे. जिसके बाद पीड़िता ने मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है.
जांच में जुटी पुलिस
मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि यह मामला डायन-प्रताड़ना से जुड़ा है और इसकी जांच की जा रही है. मामले में डायन प्रथा प्रतिरोध अधिनियम के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है.
ये भी पढ़ें: डायन बिसाही के शक में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार
डायन हत्या के मामले में पलामू कोर्ट का फैसला, एक ही परिवार के चार सदस्य समेत छह को आजीवन कारावास की सजा
लातेहार में तीन छात्राओं पर डायन बिसाही का आरोप, स्कूल प्रबंधन ने दिखाया बाहर का रास्ता