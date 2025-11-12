ETV Bharat / state

कार में चल रही थी शराब पार्टी; रोकने पर महिला ने दरोगा की फाड़ी वर्दी, कॉन्स्टेबल को दांत से काटा और चप्पल से पीटा

लखनऊ पुलिस ने बड़ी मुश्किल से महिला को काबू कर थाने ले गई, दो महिला महिला कांस्टेबल घायल, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

सांकेतिक फोटो.
सांकेतिक फोटो. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 7:12 PM IST

3 Min Read
लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी में पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला आया है. नाका हिंडोला इलाके में देर रात कार के अंदर बीयर पार्टी कर रहे चार लोगों को रोकना पुलिस को महंगा पड़ गया. पार्टी में शामिल एक महिला ने न सिर्फ एसआई की वर्दी फाड़ने की कोशिश की, बल्कि बचाव के लिए आई दो महिला कॉन्स्टेबलों के हाथ में दांत से काट लिया. इतना ही नहीं थाने में भी चप्पल से पुलिसकर्मियों को पीटा. पुलिस ने महिला और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस के मुताबिक, सोमवार-मंगलवार देर रात एसआई अमजद अली सिपाही अशोक और अनूप के साथ गश्त पर थे. जब टीम बांस मंडी चौराहे के पास पहुंची, तो एक ऑल्टो कार सड़क पर खड़ी थी. जांच करने पर कार के अंदर एक महिला और तीन पुरुष बीयर पीते हुए मिले. पुलिसकर्मियों ने जब इन लोगों को बीच सड़क पर शराब पीने से मना किया तो साथ में मौजूद महिला भड़क उठी. महिला ने महिला ने दरोगा अमजद अली से अभद्रता करते हुए उनकी वर्दी उतरवाने की धमकी दी. इतना ही नहीं कॉलर पकड़कर उनकी वर्दी फाड़ने की कोशिश की, जिससे उनकी शर्ट का बटन टूट गया.

जब समझाने पर भी वह नहीं मानी तो थाने से महिला कॉन्स्टेबल रानी वर्मा, शशि देवी, किरण और फरहीन रिजवी को बुलाया गया. महिला कॉन्स्टेबलों ने महिला को काबू में करने का प्रयास किया तो उसने कॉन्स्टेबल फरहीन रिजवी और किरण के हाथ में दांत से काट लिया. इसके बाद महिला को गाड़ी में बिठाकर थाने लाया गया. यहां भी उसने महिला कॉन्स्टेबलों के साथ मारपीट की और गाली-गलौज की. महिला ने चप्पल से भी पुलिसकर्मियों को मारा. पुलिस पूछताछ में महिला ने अपना नाम मानसी बताया.

नाका हिंडोला के इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि सड़क के बीच कार में बीयर पार्टी कर रहे चार लोगों को पुलिस ने टोका था. जिस पर पुलिस के साथ न सिर्फ बदतमीजी की गई, बल्कि एक महिला ने दरोगा की वर्दी फाड़ने की कोशिश की और चप्पल से पुलिसकर्मियों को पीटा. महिला ने दो महिला कॉन्स्टेबलों के हाथ में दांत से काट लिया, जिससे वे घायल हो गईं. घायल महिला सिपाहियों को तुरंत बलरामपुर अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने मानसी पांडेय, अतुल जोशी, गौरव शुक्ला व शुभम उमेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया है. इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

