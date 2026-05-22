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कुरुक्षेत्र में महिला की गुहार पर सख्त हुए CM सैनी, XEN को लगाई जमकर फटकार, दिए FIR के आदेश

लाडवा जनसंवाद में महिला ने रास्ता बंद होने पर खुदकुशी की चेतावनी दी. इस पर CM सैनी ने अधिकारियों को फटकार लगाई.

Ladwa Jan Samvad Kurukshetra
महिला की गुहार पर सख्त हुए CM सैनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 22, 2026 at 11:06 AM IST

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कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों की समस्याएं सुनीं. कार्यक्रम में बिजली विभाग, PWD, जिला परिषद, जनस्वास्थ्य और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी करीब 200 शिकायतें पहुंचीं. लोगों ने सड़क, बिजली, पानी और कब्जों से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री के सामने उठाया. कई मामलों में मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए.

महिला ने रोते हुए सुनाई आपबीती: जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मेहरा गांव निवासी पीड़ित महिला प्रियंका फूट-फूटकर रो पड़ी. महिला ने आरोप लगाया कि उसने 5 मई को शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ. प्रियंका ने कहा कि, "पास के गांव के लोगों ने मिलीभगत करके हमारा मुस्तरका रास्ता बंद करवा दिया. बिजली विभाग ने वहां पोल लगा दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया."

Ladwa Jan Samvad Kurukshetra
महिला ने रास्ता बंद होने पर खुदकुशी की चेतावनी दी (ETV Bharat)

"बेटे संग कर लूंगी खुदकुशी": व्यवस्था से परेशान महिला ने मीडिया के सामने खुदकुशी की चेतावनी भी दी. प्रियंका ने कहा कि, "हमारा परिवार लगातार दबाव में है. आरोपी पक्ष के लोग धमकियां दे रहे हैं. अगर रास्ता नहीं खुला तो मैं अपने बेटे के साथ खुदकुशी कर लूंगी. " महिला की यह बात सुनकर मौके पर मौजूद लोग भी भावुक हो गए.

कुरुक्षेत्र में महिला की गुहार पर सख्त हुए CM सैनी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने XEN को लगाई फटकार: वहीं, महिला की शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौके पर मौजूद बिजली बोर्ड के XEN को जमकर फटकार लगाई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए SDM को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए. साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए. मुख्यमंत्री ने कहा कि, "लोगों की समस्याओं का समाधान तय समय में होना चाहिए और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

सड़क, पानी और कब्जों के मुद्दे भी उठे: जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली और अवैध कब्जों से जुड़े कई मामलों को मुख्यमंत्री के सामने रखा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें.

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