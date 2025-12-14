ETV Bharat / state

लखनऊ में महिला टीचर से छेड़छाड़; विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

ठाकुरगंज इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

December 14, 2025

लखनऊ: राजधानी के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र इलाके में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रही एक युवती से मोहल्ले के दबंगों ने सरेआम छेड़छाड़ और अभद्रता की. युवती का रास्ता रोककर बात करने का दबाव बनाया गया. जब पीड़िता ने विरोध किया और उसके परिवार ने शिकायत की, तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

ठाकुरगंज इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर ठाकुरगंज थाने में दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

दबंगों ने रोका रास्ता और अभद्रता की: ​ठाकुरगंज थानाक्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अंकित यादव और उसका साथी शुभम लगातार उसका पीछा करते थे. 12 दिसंबर को शाम करीब 5:30 बजे पीड़िता जब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी, तभी नशे की हालत में आरोपियों ने स्कूटी से उसका रास्ता रोक लिया.​ आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, अभद्र व्यवहार किया और बात करने का दबाव बनाया.​

परिवार को जान से मारने की धमकी: पीड़िता ने तुरंत वाकये की जानकारी अपने परिजनों को दी. जब युवती के परिजनों ने आरोपियों के घर जाकर शिकायत की, तो आरोपियों के परिवार के सदस्यों ने भी गाली-गलौज की और युवती को बीच रास्ते से उठा लेने की धमकी दी. इस धमकी के बाद पीड़िता और उसका पूरा परिवार डरा हुआ है.

​जल्द सलाखों के पीछे होंगे आरोपी: इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर थाना ठाकुरगंज में सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.


