देवदूत बने 6 युवक! मौत के मुंह से खींच लाए महिला की जान!
शारदा नदी के उफान में बही आंगनबाड़ी सहायिका!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 4:51 PM IST
लखीमपुर खीरी: शारदा नदी में पानी का तेज बहाव को गुरुवार को एक आंगनबाड़ी सहायिका की जिंदगी पर भारी पड़ गया. संपर्क मार्ग पर बने रपटा को पार करते समय पैर फिसलने से महिला तेज बहाव में जा गिरी. हालांकि समय रहते कुछ युवकों ने जानपर खेलकर उसकी जान बचाई.
कहां हुआ हादसा: निघासन तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरोठा में बरोठा-कुर्मीनपुरवा संपर्क मार्ग पर ये हादसा हुआ. 55 वर्षीय आंगनबाड़ी सहायिका तेज बहाव में जा गिरीं. देखते ही देखते महिला करीब 100 मीटर तक पानी के साथ बहती चली गई. बरोठा निवासी मीरा देवी गुरुवार सुबह चारा लेने के लिए बरोठा से कुर्मीनपुरवा संपर्क मार्ग की ओर जा रही थीं. महिला को पानी में बहता देख मौके पर मौजूद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई.
मामले की जानकारी मिली है. मौके पर टीम को भेजा गया है. रपटा पुल पर बाढ़ के पानी के तेज बहाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और आवागमन की स्थिति का जायजा लिया जाएगा. आवश्यकतानुसार लोगों की सुरक्षा के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाएंगे.- यदुवीर सिंह, एसडीएम निघासन
देवदूत बनकर आए युवक: हादसे के बाद मौके पर मौजूद छह युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाढ़ के पानी में छलांग लगा दी और काफी दूर तक तैरकर महिला को पकड़ लिया. युवकों की बहादुरी से महिला की जान बच गई. गंभीर हालत में उन्हें निघासन सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है. महिला को बचाने के लिए आशीष कुमार, जितेंद्र, रवि, सुरेश, विकास, बब्लू गौतम ने तेज बहाव में छलांग लगा दी और उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया.
सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल: हादसे के बाद ग्रामीणों ने रपटा पुल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ के पानी का तेज बहाव होने के बावजूद यहां न तो बैरिकेडिंग की गई है और न ही सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है. आवागमन रोकने की प्रभावी व्यवस्था नहीं होने से लोग जान जोखिम में डालकर रपटा पार करने को मजबूर हैं.
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