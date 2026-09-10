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देवदूत बने 6 युवक! मौत के मुंह से खींच लाए महिला की जान!

शारदा नदी के उफान में बही आंगनबाड़ी सहायिका! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: शारदा नदी में पानी का तेज बहाव को गुरुवार को एक आंगनबाड़ी सहायिका की जिंदगी पर भारी पड़ गया. संपर्क मार्ग पर बने रपटा को पार करते समय पैर फिसलने से महिला तेज बहाव में जा गिरी. हालांकि समय रहते कुछ युवकों ने जानपर खेलकर उसकी जान बचाई. कहां हुआ हादसा: निघासन तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरोठा में बरोठा-कुर्मीनपुरवा संपर्क मार्ग पर ये हादसा हुआ. 55 वर्षीय आंगनबाड़ी सहायिका तेज बहाव में जा गिरीं. देखते ही देखते महिला करीब 100 मीटर तक पानी के साथ बहती चली गई. बरोठा निवासी मीरा देवी गुरुवार सुबह चारा लेने के लिए बरोठा से कुर्मीनपुरवा संपर्क मार्ग की ओर जा रही थीं. महिला को पानी में बहता देख मौके पर मौजूद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. मामले की जानकारी मिली है. मौके पर टीम को भेजा गया है. रपटा पुल पर बाढ़ के पानी के तेज बहाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और आवागमन की स्थिति का जायजा लिया जाएगा. आवश्यकतानुसार लोगों की सुरक्षा के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाएंगे.- यदुवीर सिंह, एसडीएम निघासन