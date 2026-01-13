सब्जी बनी मौत का कारण! दो दिनों तक कमरे में बंद रही और फिर निकली लाश
बिहार के सुपौल में एक महिला की मौत से लोग हैरान हैं. पुलिस को अभी तक मौत के कारण का पता नहीं चला है.
Published : January 13, 2026 at 7:41 PM IST
सुपौल: 'शनिवार को रंभा खाना खाने के लिए किचेन में गयी तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. किचेन में सब्जी के बर्तन खाली पड़े थे. जिसके बाद आक्रोशित होकर सास और ननद से कहासुनी करने लगी. काफी हंगामा होने के बाद रंभा गुस्से में अपने कमरे में चली गयी और अंदर से गेट बंद कर लिया.
दो दिनों तक कमरे में बंद रही रंभा: शनिवार की रात रंभा बिना खाना खाये सो गयी. रविवार को भी ना घर का काम की और ना ही खाना खायी. अपने कमरे में पड़ी रही. इसको लेकर रविवार शाम 4 बजे एक बार फिर उसकी सास और ननद से बहस हो गयी. रंभा फिर से अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया. काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आयी.
दरवाजा तोड़ते ही उड़े होश: काफी समय बाद भी कमरे से बाहर नहीं आयी तो पति और अन्य लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ने का निर्णय लिया. दरवाजा तोड़ते ही सभी के होश उड़ गए. रंभा के पति रितेश कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी कमरे में पंखा से लटकी थी. गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. आनन-फानन में उसे नीचे उतारा गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. इस घटना के बाद पति को छोड़ घर के अन्य लोग फरार हो गए.
4 घंटे बाद पुलिस को मिली सूचना: घटना के चार घंटे बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली. मौके पर पहुंची राजेश्वरी थाना की पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थानाध्यक्ष युगल किशोर ने बताया कि मामला संदेहास्पद लग रहा है. पति से इस मामले में पूछताछ की जा रही है. घर के अन्य सदस्य फरार हैं.
"पुलिस जब वहां पहुंची तो मृतका का शव नीचे रखा पाया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेजा गया है. मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है." -युगल किशोर, थानाध्यक्ष, राजेश्वरी थाना
पढ़ाई के दौरान रितेश-रंभा की हुई थी मुलाकात: मामले को लेकर मृतका का भाई अरुण दास ने बताया कि सुपौल के राजेश्वरी थाना के किशुनगंज गांव निवासी रितेश कुमार और रंभा की मुलाकात 12वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान हुई थी. धीरे-धीरे एक दूसरे की नजदीकियां बढ़ती गयी. दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे.
2022 में रितेश से अंतरजातीय शादी: दोनें की जाति अलग-अलग थी. इसको लेकर रंभा के परिवार वाले काफी विरोध करते थे, लेकिन रंभा रितेश के साथ रहना चाहती थी. उसने रितेश से शादी करने का फैसला किया. साल 2022 में रंभा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर रितेश से अंतरजातीय शादी कर ली.
शादी के बाद घर में होने लगा विवाद: शादी के बाद रंभा ससुराल में रह रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसके सास और ननद से झगड़ा होने लगा. रितेश बताते हैं कि उसकी बहन और मां से रंभा की नहीं बनती थी. इसी बीच रंभा ने एक बेटी को जन्म दिया.
पति के साथ गुरुग्राम में रही: इसके बाद छोटी-छोटी बात को लेकर विवाद होने लगा. हालांकि इस समय तक रंभा के परिवार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया. परिवारिक सदस्य के झगड़ा के कारण रितेश और रंभा के बीच भी विवाद होने लगा था. गांव के लोग बताते हैं कि जब बच्ची एक साल की हुई तो रितेश उसे दादी के पास छोड़कर पत्नी को लेकर गुरुग्राम चला गया.
तबियत खराब होने पर वापस सुपौल आयी: गुरुग्राम में उसकी तबियत खराब होने लगी थी. इसके बाद रितेश के काफी समझाने के बाद वापस 12 सितंबर को सुपौल आयी. 28 सितंबर को अपनी बेटी का दूसरा जन्मदिन मनायी. रितेश बताते हैं कि पूरा परिवार एक साथ था.
मौत से पहले पति से हुआ था विवाद: तबियत खराब होने के कारण रितेश उसे गुरुग्राम जाने से मना किया था. इसको लेकर दोनों के बीज विवाद होते रहता था. घटना के दिन 10 जनवरी को भी गुरुग्राम जाने की जिद को लेकर दोनों पति-पत्नी में विवाद हुआ था. किसी तरह मामला शांत तो हो गया था, लेकिन रंभा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था.
भाई ने लगाया हत्या का आरोप: रितेश बताते हैं कि दिन में रंभा जब किचेन में खाना खाने गयी तो सब्जी खत्म देख उसका गुस्सा बढ़ गया. इसी विवाद को लेकर उसने कमरे में बंद कर आत्महत्या कर ली, लेकिन रंभा के भाई आरोप लगाते हैं कि उसकी बहन की हत्या कर दी गयी है. हालांकि हत्या क्यों की गयी, इसका कारण स्पष्ट नहीं है.
"ससुराल वालों के द्वारा बहन की हत्या की गई है. मेरी बहन ने रितेश से अंतरजातीय शादी की थी. पुलिस से मांग करते हैं कि मामले की जांचकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले." -अरुण दास, मृतका का भाई
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: रंभा की मौत से गांव के हर कोई हैरान है. अब रंभा ने आत्महत्या की या फिर हत्या की गयी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है. पुलिस दोनों एंगल से घटना की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला सप्ष्ट हो पाएगा.
ये भी पढ़ें: