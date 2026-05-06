विवाहित महिला की संदिग्ध मौत का मामला: विदेश भागने की फिराक में था पति, पुलिस ने दबोचा
अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया.
Published : May 6, 2026 at 3:10 PM IST
डीडवाना कुचामन : जिले के लाडनूं उपखंड के ग्राम बेड़ में महिला की संदिग्ध मौत के मामले में निम्बी जोधा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को डिटेन कर लिया है. मृतका का पति विदेश भागने की फिराक में था. उसने टिकट भी बुक कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा. इस मामले में महिला के पीहर पक्ष ने मृतका के पति पर हत्या का संदेह जताया था. साथ ही आरोपी पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लाडनूं अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए थे.
एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि निम्बी जोधा थानाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दिल्ली से महिला के आरोपी पति को डिटेन कर लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी विदेश भागने की फिराक में था और टिकट भी बुक कर चुका था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पासपोर्ट व यात्रा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई और तकनीकी आधार पर तेजी से कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया.
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वहीं, गिरफ्तारी की मांग को लेकर लाडनूं अस्पताल में चल रहे धरने में विधायक मुकेश भाकर, डीएसपी जितेंद्र सिंह व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया. विधायक मुकेश भाकर ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में मांगों पर सहमति बन गई है. डीएसपी जितेंद्र सिंह ने धरना दे रहे लोगों को आरोपी को डिटेन करने की जानकारी दी और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया.
आरोपी को दिल्ली से पकड़ा : लाडनूं CO जितेंद्र सिंह चारण ने बताया कि आरोपी को दिल्ली से पकड़ा गया है. फिलहाल, आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और मामले की हर पहलू से जांच जारी है. इसके अलावा हर साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है, ताकि खुलासा किया जा सके. 4 मई की ये घटना है. पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि महिला के पति के अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे. इसका विरोध करने पर महिला के साथ पति अक्सर मारपीट एवं झगड़ा करता था. आरोप है कि 3 मई की रात पति व उसके घर वालों ने मिलकर महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की. बाद में उसका गला व मुंह दबाकर हत्या कर दी.