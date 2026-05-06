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विवाहित महिला की संदिग्ध मौत का मामला: विदेश भागने की फिराक में था पति, पुलिस ने दबोचा

मामले में धरना दे रहे परिजन ( फोटो सोर्स: मनीष शर्मा )

डीडवाना कुचामन : जिले के लाडनूं उपखंड के ग्राम बेड़ में महिला की संदिग्ध मौत के मामले में निम्बी जोधा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को डिटेन कर लिया है. मृतका का पति विदेश भागने की फिराक में था. उसने टिकट भी बुक कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा. इस मामले में महिला के पीहर पक्ष ने मृतका के पति पर हत्या का संदेह जताया था. साथ ही आरोपी पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लाडनूं अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए थे. एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि निम्बी जोधा थानाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दिल्ली से महिला के आरोपी पति को डिटेन कर लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी विदेश भागने की फिराक में था और टिकट भी बुक कर चुका था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पासपोर्ट व यात्रा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई और तकनीकी आधार पर तेजी से कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया. जितेंद्र सिंह चारण ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kuchaman)