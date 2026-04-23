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जयपुर में महिला की संदिग्ध मौत, कार में शव को लेकर पति पहुंचा कोटा

मृतका के परिजनों ने दामाद पर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस जांच कर रही है.

मृतका मीरा लोधी
मृतका मीरा लोधी (ETV Bharat kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 1:39 PM IST

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कोटा : जयपुर में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध मौत हो जाने के बाद उसका पति अपनी कार में ही उसके शव को कोटा लेकर पहुंच गया. वहीं, पीहर पक्ष के लोगों ने महिला की हत्या करने का आरोप लगाया है. इस पूरे प्रकरण में घटनाक्रम संदिग्ध होने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है. साथ ही ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष की मौजूदगी में महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि रतलाम निवासी वासुदेव वर्मा ने पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को शिकायत दी थी. इसमें बताया गया कि जयपुर में संदिग्ध रूप से उनकी बेटी मीरा लोधी की मौत हो गई है. उन्होंने दामाद वीरेंद्र लोधी पर आरोप लगाए हैं. वीरेंद्र शव को कार में लेकर कोटा पहुंच गए थे. इस पूरे मामले की जांच रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस को दी गई. मामला जयपुर के सांगानेर इलाके के प्रतापनगर थाने का है. ऐसे में जीरो नंबर का मर्ग दर्ज कर लिया है. इस मामले में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा. जयपुर पुलिस भी इस मामले में पहुंची है और जांच कर रही है. शिकायत मिलने के बाद बुधवार को ही शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था और एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था.

मृतका के परिजनों का ये है कहना (ETV Bharat kota)

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फोन कर दी मौत की जानकारी : मृतका के भाई केशव वर्मा का कहना है कि उसकी बहन मीरा लोधी की शादी कोटा निवासी वीरेंद्र लोधी के साथ साल 2013 में हुई थी. दोनों की शादी को 13 साल हो गए हैं. शादी के बाद से ही उनके बीच मनमुटाव चल रहा था. बुधवार को वीरेंद्र ने उन्हें फोन कर बहन की तबीयत खराब होने की जानकारी दी. इसके थोड़ी देर बाद दोबारा फोन आया और मौत की जानकारी दी. साथ ही कहा कि उसे कोटा लेकर आ रहा हूं. कार की पीछे वाली सीट पर शव को रखकर कोटा लेकर आ गए. यह पूरा मामला संदिग्ध है.

मृतका मीरा लोधा
मोर्चरी के बाहर बैठे मृतका के परिजन. (ETV Bharat kota)

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वीरेंद्र के पिता पुरुषोत्तम लोधी का कहना है कि वह रेलवे से रिटायर्ड हैं, जबकि उनका बेटा वीरेंद्र फार्मेसी कंपनी में काम करता है. वह जयपुर के सांगानेर इलाके में ही एक मल्टी स्टोरी में रहते हैं. उनके दो बच्चे भी हैं. लड़ाई झगड़े वाली कोई बात भी नहीं है. हमें यह बताया गया है कि बुधवार सुबह बाथरूम के बाहर मीरा को फर्श पर पड़ा देखा था. वीरेंद्र ने मीरा को संभाला. इसके बाद बच्चों को स्कूल से लेकर आया. अपने दो साथी की मदद ली, जिसके बाद मीरा की बॉडी को कार के जरिए कोटा लेकर आ गया है.

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कोटा में महिला की संदिग्ध मौत
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