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विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने थाने के बाहर लगाया जाम, ससुराल पर दहेज हत्या का आरोप

परिजनों का आरोप है कि विवाहिता को सुसराल पक्ष की ओर से दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.

आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने थाने के बाहर लगाया जाम
आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने थाने के बाहर लगाया जाम (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 3:21 PM IST

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झालावाड़ : जिले के डग थाना क्षेत्र के तिसाई गांव की विवाहिता तारा कंवर की तीन दिन पहले इंदौर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. घटना के बाद मृतका के परिजनों ने पति, सास और ससुर पर दहेज प्रताड़ना एवं हत्या का आरोप लगाते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और परिजनों ने डग थाने के बाहर करीब 4 घंटे तक जाम लगा दिया. लोगों ने धरना देकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया.

मामले की गंभीरता को समझते हुए एसपी अमित कुमार मौके पर पहुंचे, जिनकी समझाइश के बाद पूरा मामला शांत हुआ. एसपी अमित कुमार ने बताया कि विवाहिता की मौत के मामले को स्पेशल ऑफिसर स्कीम के तहत लेकर जांच की जाएगी. वहीं, प्रकरण में एडिशनल एसपी भागचंद मीणा के निर्देशन में टीम गठित कर मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच के बाद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी. आश्वासन के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया.

आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने थाने के बाहर लगाया जाम (ETV Bharat Jhalawar)

पढे़ं. नवविवाहिता की ससुराल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जांच में जुटी पुलिस

वहीं, परिजनों का आरोप है कि विवाहिता तारा कंवर को सुसराल पक्ष की ओर से लंबे समय से दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. आरोप है कि वह संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरी गई. गत दिनों डग थाना क्षेत्र के तिसाई गांव में विवाहित तारा कुंवर को घायल अवस्था में कुएं से निकालकर डग अस्पताल लाया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे झालावाड़ रेफर कर दिया. गंभीर हालत को देखते हुए परिजन निजी वाहन से एमपी के उज्जैन और बाद में इंदौर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

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DOWRY HARASSMENT AND MURDER
दहेज हत्या का आरोप
महिला की संदिग्ध मौत
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