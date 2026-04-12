महिला सुपरवाइजर ने नाबालिग को टॉर्चर कर मार डाला, भाई के साथ हुई गिरफ्तार
रांची में नाबालिग मौत मामले में महिला सुपरवाइजर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. नाबालिग आरोपी के घर पर काम करती थी.
Published : April 12, 2026 at 10:40 AM IST
रांचीः कांके इलाके में हुई 16 वर्षीय नाबालिग की मौत मामले में महिला सुपरवाइजर और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. नाबालिग, महिला सुपरवाइजर के घर पर घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी. काम के दौरान ही महिला सुपरवाइजर ने नाबालिग को बेरहमी से पीटा था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी.
क्या है पूरा मामला
रांची के एक सरकारी कार्यालय में सुपरवाइजर के पद पर तैनात सुषमा कुमारी ने 16 साल की नाबालिग को अपने घर में नौकरानी के तौर पर काम के लिए रखा था. सुषमा लगातार नाबालिग के साथ मारपीट करती थी. उसे जबरदस्ती यातना दी जाती थी. इसी बीच बहुत ज्यादा मारपीट किए जाने की वजह से शनिवार को नाबालिग की मौत हो गई.
नाबालिग की मौत के बाद सुषमा ने अपने भाई और ड्राइवर के साथ मिलकर उसके शव को उसके गांव पहुंचा दिया और फिर वहां से फरार हो गई. परिवार वालों ने जब अपनी बेटी को देखा तो उसके शरीर पर कई जख्म पाए गए. जिसके बाद शनिवार की रात सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कांके थाना पहुंचे और जमकर हंगामा किया.
पुलिस जांच में जुटी, टार्चर करने के मिले सबूत
मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर खुद मामले की तफ्तीश के लिए कांके थाना पहुंचे. डीएसपी हेडक्वार्टर वन अमर पांडेय सहित अन्य पुलिस बल ने शनिवार की रात सुषमा देवी के घर में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला. सीसीटीवी फुटेज की जांच से यह स्पष्ट हो गया कि सुषमा ने नाबालिग के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सुषमा हर दिन बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार करती थी.
देर रात हुई गिरफ्तार
हेडक्वार्टर डीएसपी 1 अमर पांडेय ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम तरह के साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं. नाबालिग की हत्या को लेकर सुषमा कुमारी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे का अनुसंधान भी जारी है.
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