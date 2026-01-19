बनारस में फावड़े के जानलेवा हमले के कारण महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा
दो दिन पहले सिर पर फावड़े से हुए जानलेवा हमले में घायल सुनीता की बीएचयू ट्रामा सेंटर में मौत हो गयी. परिजनों ने हंगामा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 10:05 PM IST
वाराणसी: दो दिन पहले सिर पर फावड़े से हुए जानलेवा हमले में घायल सुनीता देवी (40 वर्ष) की बीएचयू ट्रामा सेंटर में मौत हो गयी. इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया. मिर्जामुराद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि चित्रसेनपुर गांव में शनिवार की दोपहर भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए मारपीट हो गई थी.
इस दौरान मारपीट में गंभीर रूप से घायल 40 वर्षीय सुनीता देवी महिला की सोमवार को इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई.
तीन घंटे तक सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन: मिर्जामुराद थाना प्रभारी ने कहा कि मौत के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन की सूचना पर एसीपी राजातालाब अजय कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन पर परिजन शांत हुए. लगभग 3 घंटे बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए.
सुनीता देवी ने विरोध किया था: लड़की के पिता श्याम लाल वर्मा ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर मुन्ना पटेल और उनके पड़ोसियों के बीच शनिवार की दोपहर कहासुनी हो गई थी. इस दौरान विपक्षी पक्ष के कुलदीप, विक्रम, चंद्रावती, नीतू और श्रेयांश मुन्ना पटेल के घर पहुंचे और गाली-गलौज शुरू कर दी. जब मुन्ना की पत्नी सुनीता पटेल ने इसका विरोध किया तो कुलदीप ने फरसे से उनके सिर पर वार कर दिया.
आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग: गहरी चोट लगने से सुनीता देवी लहूलुहान होकर गिर पड़ीं. परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके सिर की हड्डी टूटकर भीतर धंस गई है. इलाज के दौरान सोमवार की सुबह सुनीता देवी की मौत हो गई. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की. गांव में तनाव का माहौल है. परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया: सुनीता पटेल की बहन ने कहा कि आरोपियों को फांसी दी जाए और उनकी संपत्ति सुनीता पटेल के बच्चों के नाम पर की जाए. शव का अंतिम संस्कार मिर्जापुर के बरौनी घाट पर हुआ. सुनीता पटेल के तीन बेटे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं. मिर्जामुराद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में हत्या की धारा बढ़ा दी गई है. दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
